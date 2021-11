Sympathisanten zondag bijeen voor gekraakt pand aan Croeselaan

Voor het gekraakte pand aan de Croeselaan in Utrecht verzamelde zich zondag een groep sympathisanten nadat het Woonprotest was afgelopen. De actievoerders kwamen kort in botsing met de Mobiele Eenheid.

Zondag werd in Utrecht het Woonprotest georganiseerd. Honderden demonstranten liepen mee met een mars door de stad, met als eindpunt Park Lepelenburg. Daarna liep een deel van de groep door naar een gekraakte pand aan de Croeselaan. De woning was volgens de krakers afgelopen vrijdag gekraakt en werd vandaag ‘onthuld’ tijdens het Woonprotest.

Toen de sympathisanten, na het Woonprotest, aankwamen bij het gebouw kwamen ze kort in botsing met de Mobiele Eenheid. Er vielen enkele rake klappen. Niet veel later besloot de politie zich terug te trekken en konden de actievoerders rond het pand gaan staan. Daarna werd het gauw rustiger. De krakers zitten op het moment nog in het pand. De gemeente laat in een reactie weten dat de kraak op de ‘gebruikelijke wijze wordt afgehandeld’.