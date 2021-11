Honderden mensen op de been tijdens Utrechts Woonprotest

Zo’n 600 demonstranten waren zondagmiddag aanwezig bij het Woonprotest in Utrecht. Het eerste uur werd de menigte toegesproken door een aantal sprekers en daarna volgde een mars door de stad. Na afloop werd het onrustig op de Croeselaan waar eerder deze week een pand was gekraakt.

Het Woonprotest begon om 13.00 uur op het Jaarbeursplein. Volgens de gemeente waren er naar schatting zo’n 500 tot 700 mensen op de been. De organisatie had een aantal sprekers uitgenodigd en nadat zij allemaal hun zegje hadden gedaan begon de stoet te lopen richting het centrum.

Via de Van Sijpesteijntunnel liepen de demonstranten het Vredenburg op. Onderweg werden leuzen geroepen en een enkeling stak een fakkel aan. Via de Nobelstraat liep de stoet richting de Catharijnesingel om vervolgens te eindigen in Park Lepelenburg.

Esma Kendir, lijsttrekker van Student & Starter, was een van de organisatoren van het Utrechtse Woonprotest. Zij zei eerder dat ze met de demonstratie de stad wilde wakker schudden. Vanuit de landelijke organisatie is een manifest opgesteld met daarin een tiental punten. Daarin staat onder meer hoe de leegstand moet worden aangepakt, hoe malafide verhuurders en makelaars buiten spel kunnen worden gezet, hoe betaalbaarheid kan worden gegarandeerd en hoe van (dreigende) dakloosheid prioriteit moet worden gemaakt.

Croeselaan

Nadat het Woonprotest was afgelopen liep een groep van zo’n 100 demonstranten door naar de Croeselaan, waar eerder deze week een pand was gekraakt. De politie had een afzetting gemaakt om te voorkomen dat meerdere woningen zouden worden gekraakt.

In de confrontatie tussen demonstranten en leden van de Mobiele Eenheid vielen een aantal rake klappen. Na korte tijd is de rust echter hersteld. De politie heeft zich momenteel teruggetrokken.