Drogisterij Woortman in Utrecht heeft monumentale status; nieuwe eigenaar moet interieur behouden

De 174 jaar oude drogisterij Woortman op de Neude is een gemeentelijk monument. De nieuwe eigenaar moet daarom het interieur grotendeels behouden. Dat zegt wethouder Rachel Streefland donderdagavond in de Utrechtse gemeenteraad.

Drogisterij Woortman op de Neude in Utrecht sluit na 174 jaar voorgoed de deuren. Eigenaar Hans Rijkhof (86) is door ziekte gedwongen te stoppen, en een opvolger is er niet. Daarmee verdwijnt een van de laatste speciaalzaken uit de stad.

Romi Leever (PVDA) vroeg wethouder Rachel Streefland daarom of de drogisterij van historische waarde is en of het interieur en de uitstraling behouden moeten blijven. Streefland was het daar volledig mee eens en benadrukte dat het pand sinds 1998 een gemeentelijk monument is, waarbij ook het interieur beschermd is. De eigenaar mag daarom de uitstraling en vaste onderdelen van het interieur niet zomaar aanpassen.

De erfgoedafdeling van de gemeente overlegt al met de eigenaar, die volgens Streefland de waarde van het pand erkent. De wandkasten en mogelijk de toonbank moeten blijven staan, maar losse kasten en potten vallen buiten de bescherming. Streefland vertrouwt erop dat de eigenaar hier goed mee omgaat.