Een half miljoen voor diversiteit en inclusie in Utrecht: Waar wordt het geld voor gebruikt?

Een pot met 500.000 euro aan subsidie voor diversiteit en inclusie in Utrecht. In maart verdeelde de gemeente dat geld voor het eerst op deze manier. In totaal waren er ruim 60 aanvragen. Uiteindelijk kregen twaalf organisaties die zich in Utrecht hiervoor inzetten een deel. DUIC sprak een aantal van deze organisaties en vroeg waar ze het subsidiegeld voor gebruiken.

COC Midden-Nederland. Voorzitter Laura van Nieuwenhuijze:

“Met het geld dat we van de gemeente krijgen, en een bijdrage van ouder(s)/verzorger(s), organiseren we onder andere twee keer per jaar het Jong&Out Kamp in regio Utrecht. Daar komen jongeren tussen de 12 en 17 jaar samen om te bouwen aan een voor hen betere toekomst. Daar kunnen ze elkaars steun en toeverlaat zijn, en luisterend oor bieden en gelijkgestemden ontmoeten. Belangrijke thema’s als pesten en onveiligheid komen aan bod. Er ontstaan vriendschappen, de jongeren staan zekerder in hun schoenen en hebben meer plezier in hun leven. Dit alles zorgt er ook voor dat we zien dat hun schoolresultaten omhoog gaan. Daar doe je het voor.

Iets anders belangrijks vind ik de activiteiten die we organiseren voor trans- en intersekse personen. Dit is een kwetsbare groep die extra aandacht nodig heeft binnen de regenbooggemeenschap. Taboe en onveiligheid hierover overheersen nog. Wethouder Linda Voortman omschreef dat mooi: soms moet je een groep ongelijk behandelen waardoor ze uiteindelijk gelijk kunnen worden behandeld. Met de activiteiten willen we hun weerbaarheid en veiligheid vergroten. Dat doen we door te praten over hetgeen wat zij doormaken, maar ook voor ontspanning te zorgen. Eind mei staat daar weer een borrel voor gepland.

Een groot onderdeel van onze activiteiten is ook voorlichting geven op scholen, zowel aan leerlingen als aan docenten. We zien een verharding in de samenleving, ook binnen scholen. Gesprekken gaan soms moeizamer. Dat betekent dat we ons voorlichtingspakket moeten blijven uitbreiden en bijsturen.

We willen zo aanspreekbaar mogelijk zijn. We staan 24/7 aan voor de veiligheid van onze gemeenschap: de LHBTIAQ+’s. Daarvoor organiseren we ook gesprekken met partijen als het politienetwerk Roze in Blauw, het Openbaar Ministerie en het meldplatform We Blijven Onszelf. Het kost ook geld om dat te regelen. Het unieke aan COC Midden-Nederland is dat we niet een keer per week iets doen. We staan 365 dagen per jaar klaar met in totaal bijna 200 vrijwilligers. Daar krijg ik kippenvel van.”

Bibliotheek Utrecht in samenwerking met Comité 30 juni/1 juli Utrecht (Keti Koti Utrecht) en Tori Oso Utrecht. Trea Scholten namens de bibliotheek:

“Als bibliotheek vertegenwoordig je de hele stad, inclusief alle culturen en diversiteit. Het is belangrijk dat we ook aandacht hebben voor de zwarte literatuur in onze collectie. Tori Oso Utrecht, Keti Koti Utrecht en wij als bibliotheek wilden graag samen een programma hiervoor maken. Daar hebben we deze subsidie voor gehad.

We organiseren dit jaar vier middagen: twee voor kinderen en twee voor volwassenen. Die heten de Buku nanga kuku sessies, oftewel Boek met koek sessies. Het idee voor die middagen is simpel: een boek, de (Surinaamse) koek, de auteur en het publiek. De eerstvolgende kindermiddag is op zondag 13 april. Op 18 mei is er een sessie voor volwassenen. Het zijn fantastische middagen. De aanwezigen leren van elkaars culturen, inzichten of maken er kennis mee. Bij de jeugdeditie wordt er voorgelezen en geknutseld. Op 30 november sluiten we af in de Neude met een groot Buku nanga kuku XL festival voor jong en oud met boekpresentaties, workshops, voorlezen, knutselen en muziek.

In de bibliotheek willen we de rijke cultuur van onze stad een duidelijke plek geven. Daar hoort ook de pijnlijke geschiedenis van het slavernijverleden bij. Deze Buku nanga kuku middagen zijn een ontzettende mooie mogelijkheid om dat te doen. We hebben nou eenmaal een slavernijverleden en het is goed om dat met elkaar te delen.

Door boeken te lezen en verhalen te delen over het verleden en het heden geef je context aan je omgeving. Boeken geven mensen ook een stem. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar veel prenten- en kinderboeken. De laatste jaren zijn er gelukkig veel meer kinderboeken waar kinderen met diverse achtergronden staan afgebeeld. Dat zorgt ook voor herkenning en dat is altijd fijn. Boeken zijn als het ware spiegels en ramen: mensen herkennen zichzelf in de verhalen en leren er andere culturen door kennen.”

Colored Qollective. Medevoorzitter Srishagon Abraham:

“Wij zijn een Utrechtse stichting voor en door queer-mensen van kleur. We zetten ons in voor een veilige omgeving voor deze gemeenschap. De subsidie die we van de gemeente hebben gekregen, gebruiken we onder andere voor ons project POCQunity. Daarmee zorgen we voor gratis en gespecialiseerde psychosociale begeleiding. Het is een initiatief samen met de gemeente Utrecht.

Het is soms niet zo makkelijk om goede psychosociale hulp te krijgen als queer-persoon van kleur. Veel bezoekers en cliënten die bij ons komen, hebben ervaringen die uniek zijn voor onze gemeenschap. Als migrant of asielzoeker maak je dingen mee, zoals de struggles van de aanvraagprocedure of uitsluiting binnen een azc.

Onze bezoekers krijgen te maken met racisme, discriminatie, uitsluiting en queerhaat. Er is soms gebrek aan begrip hiervoor, ook bij zorgprofessionals, omdat veel mensen dit soort dingen niet of niet vaak zien in de samenleving. Daarom begonnen wij dit project. Door POCQunity is het mogelijk voor queer-mensen van kleur, migranten en asielzoekers om zorg te krijgen die bij hen past.

Twee gespecialiseerde hulpverleners, ook mensen van kleur en queer, helpen ons hierbij. Zij hebben soortgelijke ervaringen en zijn bekend met de problemen. Daardoor kunnen ze betere hulp verlenen. Dankzij de subsidie van gemeente kunnen we POCQunity uitbreiden. Dan zijn er niet alleen 1 op 1 sessies mogelijk, maar ook groepssessies en ondersteuning van de Transkliniek Utrecht. We willen onze initiatieven blijven ontwikkelen en uitbreiden om zo elk jaar meer hulp, zorg en steun te kunnen geven. Dat is hard nodig.”