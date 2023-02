Eerste vluchtelingen en studenten betrekken woonruimte in het nieuwe asielzoekerscentrum in Overvecht in Utrecht

Sinds 6 februari worden vluchtelingen opgevangen aan de Pahud de Mortangesdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Op deze tijdelijke opvanglocatie is ruimte voor driehonderd vluchtelingen en dertig jongeren. Net als bij de opvanglocatie aan de Einsteindreef, vormt ‘Plan Einstein’ de grondslag van de asielopvang en inburgering. Wij namen een kijkje op het terrein en in de gebouwen van de nieuwe locatie.

In het nieuwe azc bieden de gemeente Utrecht en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tijdelijke opvang voor driehonderd asielzoekers en dertig jongeren. De eerste vluchtelingen lopen deze dagen over het terrein, bestaande uit meerdere containerwoningen met in het midden een plein. Het deels overdekte plein, dat nog bekleed moet worden met bloemen en planten, staat vol met picknickbanken en speeltoestellen.

Ook is er een recreatieruimte waar de nieuwe bewoners, jongeren en andere buurtbewoners samen kunnen komen. Inmiddels hebben honderdzestig vluchtelingen van twaalf nationaliteiten een woonruimte betrokken. Ongeveer de helft van deze vluchtelingen heeft de Syrische nationaliteit.

Iedere woonruimte bestaat uit twee stapelbedden, een woongedeelte, eigen keukenblok met koelkast en sanitair. Die laatste twee waren vaak genoemde wensen van de vluchtelingen. De gemeubileerde ruimte van 22 vierkante meter is bedoeld voor vier personen. Dat kunnen gevluchte gezinnen met kinderen zijn, maar ook alleenstaande mannen of vrouwen.

Dertig jongeren

Daarnaast is er ruimte voor dertig jongeren uit omgeving Utrecht. Die zijn, op één studio na, allemaal in hun woonruimte getrokken. Deze woonruimtes zijn identiek ten opzichte van de woonruimtes voor de vluchtelingen. Echter zijn deze nog niet gemeubileerd en wonen de jongeren individueel in een studio.

Twee van deze bewoonsters zijn Zayira en Marit. Zij wonen sinds drie weken in het azc. “Ik was al twee jaar op zoek naar een eigen studio. Ten eerste was dat heel lastig te vinden, maar ten tweede was ik bang dat ik hierdoor weinig sociale contacten meer om me heen had. Wonen in een studio in het azc zorgt ervoor dat ik wel nog de gezelligheid kan opzoeken, maar ook alles voor mezelf heb en me eventueel terug kan trekken”, aldus Zayira.

Ook Marit is blij dat zij één van de dertig jongeren is met een studio in het azc: “Het is eigenlijk één grote culturele uitwisseling. Zodra je je voordeur openmaakt, zie je spelende kinderen op het plein of maak je een praatje met één van de andere bewoners.”

Plan Einstein

Voor de asielopvang heeft Utrecht ‘Plan Einstein’ ontwikkeld. Dit concept is ontstaan in de opvanglocatie van vluchtelingen aan de Einsteindreef en vindt ook op de nieuwe Utrechtse opvanglocatie en elders in het land navolging. Plan Einstein vormt de grondslag van de asielopvang en inburgering. Zo worden er taallessen gegeven, kunnen mensen hun werkvaardigheden verder ontwikkelen en zijn er workshops in ondernemerschap. Ook komen buurtbewoners op een laagdrempelige manier in contact met hun nieuwe buren onder het motto ‘samen wonen, samen leren, samen werken’.

Door COA werd aan DUIC gevraagd om niet in gesprek te gaan met de vluchtelingen om de bewoners zo rustig te laten landen in hun nieuwe woonomgeving. Het is nog niet bekend wanneer alle driehonderd asielzoekers zijn ingetrokken in de tijdelijke woonruimtes. De nieuwe, tijdelijke locatie is ten minste drie jaar beschikbaar gesteld door de huidige eigenaar van de locatie.