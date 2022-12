Vanaf begin volgend jaar worden 300 vluchtelingen opgevangen op plek van AlFitrah-moskee

Na maanden vertraging worden er vanaf 1 januari 2023 maximaal 300 vluchtelingen opgevangen aan de Pahud de Mortangesdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Ook komen er woonruimtes voor 30 jongeren. Voorheen stond op deze plek de moskee van AlFitrah.

Begin juli van dit jaar werd bekend dat de opvang van de vluchtelingen op deze plek maanden vertraging op zou lopen. De voormalige moskee bleek namelijk in dusdanig slechte staat dat besloten is het gebouw te slopen. De sloop van het pand begon half juli. Tot het begin van de sloop werd asbest verwijderd, waarvan meer werd aangetroffen dan verwacht.

Nu laat de gemeente weten dat de nieuwe locatie begin volgend jaar gereed is. Op deze plek worden vanaf 1 januari maximaal 300 vluchtelingen opgevangen voor een periode van 3 jaar. Ook komen er woonruimtes voor dertig jongeren. “Hierbij wordt voornamelijk ingezet op jongeren uit de wijk en/of binding hebben met de wijk”, aldus de gemeente.

In het naastgelegen gebouw komen kantoorruimtes voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en ruimtes voor Plan Einstein. In 2017 en 2018 was er al een tijdelijk AZC in Overvecht aan de Einsteindreef. Hier is het Utrechtse Plan Einstein ontwikkeld. Dit houdt kortgezegd in dat er activiteiten, cursussen en trajecten worden georganiseerd die het onderlinge begrip tussen asielzoekers en buurtbewoners naar een hoger plan moet tillen.