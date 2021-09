Eind september verdwijnen 14 parkeerplaatsen op het Janskerkhof om ruimte te maken voor fietsen Archiefbeel

Veertien parkeerplaatsen op het Janskerkhof in Utrecht maken eind deze maand plaats voor fietsenrekken en twee gehandicaptenparkeerplaatsen. De gemeente is al langer bezig om de binnenstad autoluw te maken en dit plan is daar onderdeel van.