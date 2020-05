Enthousiasme bij opening bibliotheek aan de Neude in Utrecht  

De nieuwe centrale bibliotheek van Utrecht is geopend in het voormalige postkantoor aan de Neude. Dit had eigenlijk 13 maart moeten gebeuren maar dat kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Maandagochtend stonden tientallen mensen te wachten om een kijkje te mogen nemen in het nieuwe boekenpaleis.

Wethouder Anke Klein deed maandagochtend rond 10.00 uur de deur open van de bibliotheek. Samen met directeur Ton van Vlimmeren sprak ze haar enthousiasme uit over de nieuwe bibliotheek. Toen Van Vlimmeren en Klein naar binnen liepen klonk er gejuich en applaus: “Eindelijk open”, zeiden medewerkers tegen elkaar.

De opening van de bibliotheek gebeurde wel in aangepaste vorm. Alleen leden mogen de nieuwe locatie in, er gelden aangepaste openingstijden en bezoekers moeten via de website een tijdslot reserveren. In de bibliotheek zijn looprichtingen aangegeven en er staan desinfectiemiddelen. Ook moeten kinderen onder de 16 jaar samen met een volwassenen komen.

Voordat de deuren opengingen stond er al een rij met bezoekers. Mevrouw Vermeulen uit Wittevrouwen was de allereerste die de nieuwe bibliotheek in mocht. Ze wilde eigenlijk om 09.30 uur al bij de ingang staan. Vanwege de kou ging ze toch wat later weg van huis, maar ze was alsnog de eerste. “Toen ik premier Mark Rutte hoorde zeggen dat de bibliotheken weer open mochten was ik al verheugd dat ik hier naartoe kon gaan. Ik heb al in de aanloop naar de opening verschillende keren kunnen kijken met rondleidingen maar nu is het echt open.”

De opening van de centrale bibliotheek is de afsluiting van een jarenlange renovatie van het Rijksmonument dat voor het eerst geopend werd in 1924. Ook door de aanwezigheid van de Albert Heijn, een grote fietsenstalling, boekwinkel Broese, buitensportwinkel Bever en Apple-winkel Amac zullen Utrechters het pand zeker gaan vinden.

Jerry uit Utrecht West is ook een van de bezoekers maandagochtend. Op een plattegrond probeert hij te zien waar hij in het gebouw staat: “Ja het is erg groot dus ik moet nog even de weg vinden.” Jerry leest veel en is daarom al jarenlang lid van de bibliotheek: “Het is niet te doen om alle boeken te kopen en sommige boeken die ze hier hebben zijn ook niet te koop.” Hij heeft nog een e-reader gekocht toen de bibliotheken sloten: “Daar heb ik wel op gelezen, maar het is toch niet hetzelfde, doe mij maar papier.”

