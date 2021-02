Er is goedkeuring; plan voor windmolens en zonnevelden Rijnenburg kan verder worden uitgewerkt

De gemeente Utrecht heeft vier partijen geselecteerd die hun plannen voor het opwekken van energie in de polders Rijnenburg en Reijerscop verder mogen uitwerken. Dat plan gaat nu uit van drie windmolens en zeven hectare aan zonneveld. Dat zijn minder windmolens dan de acht die er volgens de gemeente mogelijk zijn.

Er is al een tijd een stevige discussie over het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente Utrecht wil dat er duurzame energie wordt opgewekt. Op dat plan kwam kritiek, onder meer van grondeigenaren die in de polder liever woningen willen bouwen. In de Tweede Kamer riep een meerderheid ook op om het poldergebied te gebruiken voor woningbouw.

In juli vorig jaar deed de gemeente een oproep aan energiepartijen en stelde randvoorwaarden vast voor het energielandschap. Er zijn nu vier samenwerkende partijen die invulling willen geven aan het gebied. Energiecoöperatie Rijne Energie werkt hiervoor samen met energiecoöperatie De Windvogel, windmolenontwikkelaar Eneco en zonneveldontwikkelaar BHM Solar.

Verder uitbreiden

Rijne Energie laat via een persbericht weten dat de samenwerkende partijen meer grondposities willen krijgen zodat het aantal windmolens uitgebreid kan worden. De gemeente heeft eerder gezegd dat er plek is voor acht windmolens. Of dit gaat lukken is nu nog niet bekend. Volgens het huidige voorstel van de vier partijen komt er één windmolen in Reijerscop en twee op grond van de gemeente in Rijnenburg.

De selectie van het consortium Rijne Energie, De Windvogel, Eneco en BHM Solar houdt in dat geen andere initiatiefnemer windmolens in Rijnenburg en Reijerscop kan ontwikkelen. De regels staan een tweede ontwikkelaar voor windenergie namelijk niet toe.

De komende tijd gaat het plan concreter uitgewerkt worden, daarbij is het dus nog mogelijk meer windmolens en zonnevelden toe te voegen aan het plan. Het proces zal nog enige tijd in beslag nemen. Later dit jaar laat de gemeente hoe het gaat met de uitwerking van het plan.

Omwonenden mede-eigenaar

De gemeente zegt dat Rijne Energie ervoor gaat zorgen dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van de windturbines en zonnevelden. Op die manier kunnen zij meeprofiteren van de winst. De aanleg van het energielandschap in de polders kan op z’n vroegst eind 2022 starten. Ook laat de gemeente weten dat in het ontwerpproces wordt rekening gehouden met mogelijk nieuw roeiwater.

Rechter

Onlangs gaf de stichting ‘Geen klap van de molen Reijerscop en Rijnenburg’ aan de gemeente Utrecht voor de rechter te slepen als zij doorgaat met het geven van vergunningen voor het plaatsen van windmolens in de gelijknamige polders.