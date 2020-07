Er komen toch windmolens en zonnevelden in Utrechts poldergebied

De kogel is door de kerk, er komen toch windmolens en zonnevelden in het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. Dat heeft een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad donderdag besloten. Volgens het voorstel komen er maximaal acht windmolens van 235 meter hoog en ongeveer 230 hectare aan zonnevelden.

Er is al lang een stevige discussie gaande rond het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente Utrecht wil er windmolens plaatsen en zonnevelden aanleggen. Op het plan is veel kritiek, voornamelijk van grondeigenaren die in de polder liever woningen willen bouwen en van omwonenden.

Het energielandschap zou 20 procent van de gemeente Utrecht van elektriciteit kunnen voorzien. Het gaat om zo’n 82.500 huishoudens. De grond is voor 70 procent in handen van ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties.

De grondeigenaren willen er koop- en huurwoningen bouwen en niet alléén een energielandschap. Hun medewerking is echter wel nodig. Eerder gaven ze aan wel te willen praten over een combinatie van wonen en energieopwekking.

Slagschaduw

Ook omwonenden uit Utrecht en uit de gemeenten Woerden, Nieuwegein en IJsselstein maken zich zorgen. Vooral over slagschaduw, geluidsoverlast en horizonvervuiling door de windmolens.

Poldergebied Rijnenburg en Reijerscop is een gigantisch gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn. Tot 2001 hoorde de grond bij de gemeente Nieuwegein, maar in dat jaar werd de grond aan de gemeente Utrecht toegevoegd voor verdere uitbreiding van de stad.