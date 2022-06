Er komt geen hengelverbod bij onderwaterplantenbakken in Utrecht

De gemeente Utrecht gaat geen hengelverbod invoeren bij onderwaterplantenbakken en kunstmatige riffen. De Partij voor de Dieren (PvdD) riep eerder op om zo’n verbod in te voeren, om de vissen op deze plekken te beschermen. Volgens de gemeente zijn de vissen vanwege de onderwaterstructuren op deze plekken juist beter beschermd dan op andere locaties.

Op verschillende plekken in Utrecht zijn plantenbakken en kunstmatige riffen in het water te vinden. Hierop groeien bijvoorbeeld algen en dat is weer voedsel voor allerlei dieren. Bovendien bieden deze constructies een schuilplek voor onderwaterdieren.

Schriftelijke vragen

De PvdD riep in mei middels schriftelijke vragen op voor een hengelverbod op deze plekken. “Wij vinden het ongewenst dat we iets aanleggen om het vissenwelzijn en hun biotopen te bevorderen, om die vissen vervolgens bloot te stellen aan het leed en de pijn die met opgehengeld worden gepaard gaan”, schreef Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren destijds.

De gemeente laat nu weten dat die onderwaterplantenbakken en kunstmatige riffen al extra bescherming bieden aan de vissen. “Deze zorgen voor beschutting tegen predatoren zoals de snoek. Ze vinden hier ook meer voedsel en zullen dus minder snel happen op het voedsel dat wordt aangeboden door de vissers.”

Criteria

De gemeente Utrecht heeft eerder al bij de vaststelling van de Nota Dierenwelzijn besloten het viswater niet uit te breiden, maar ook niet in te perken. Dit wordt alleen gedaan wanneer één van de criteria, ‘overlast voor omwonenden, ecologisch kwetsbaar gebied, strijdig met het gebruik van de aangrenzende oever’, wordt overschreden.

“De locaties waar plantenbakken-/eilandjes en onderwaterstructuren worden aangelegd voldoen niet aan deze criteria, zodat het instellen van een hengelvrije zone niet aan de orde is”, aldus de gemeente.