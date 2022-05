Partij voor de Dieren wil hengelverbod bij onderwaterplantenbakken in Utrecht

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren pleit voor een hengelverbod in de omgeving van kunstmatige riffen die op meerdere plekken in de stad in het water liggen. Deze plekken zijn gemaakt om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. “Des te belangrijker om deze waardevolle gebieden optimaal te beschermen”, aldus Maarten van Heuven van de Partij voor de Dieren.

Op verschillende plekken in Utrecht zijn plantenbakken en kunstmatige riffen in het water te vinden. Hierop kunnen bijvoorbeeld algen groeien en dat is weer voedsel voor allerlei dieren. Bovendien bieden ze een plek om te schuilen voor onder andere vissen. Volgens de Partij voor de Dieren gedijen vissen goed bij de speciaal aangelegde plantenbakken en riffen.

Hengelen

Het zou dan ook zonde zijn als de groeiende vissenpopulatie rondom die plekken opgehengeld zou worden door pleziervissers langs de Utrechtse grachten, vinden ze: “Wij vinden het ongewenst dat we iets aanleggen om het vissenwelzijn en hun biotopen te bevorderen, om die vissen vervolgens bloot te stellen aan het leed en de pijn die met opgehengeld worden gepaard gaan.”

De Partij voor de Dieren stelt daarom voor een hengelverbod in te stellen rondom de plantenbakken, om de vissen daar te beschermen.