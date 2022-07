Gebouw voormalige AlFitrah moskee wordt gesloopt, gereedmaken opvang asielzoekers loopt vertraging op

Het gereedmaken van opvangplekken voor maximaal 300 asielzoekers aan de Pahud van Mortangesdreef loopt maanden vertraging op. Het pand waar de plekken gerealiseerd zouden worden, verkeert in een dusdanig slechte staat dat deze wordt gesloopt en vervangen door tijdelijke woonunits. Oorspronkelijk zou de opvang halverwege de zomer gereed zijn. De verwachting is nu dat dit tot het vierde kwartaal van dit jaar zal duren.

Het gaat om het pand waar de de voormalige moskee van Stichting AlFitrah in gehuisvest was. Het besluit om het te slopen is genomen door de eigenaar, in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De sloop van het pand begint half juli en is naar verwachting half augustus gereed. Tot het begin van de sloop wordt er asbest verwijderd, waarvan meer is aangetroffen dan verwacht. Als de sloop gereed is, wordt er nog grondwerk verricht voordat de tijdelijke woonunits geplaatst kunnen worden.

Einstein

De eigenaar van het perceel zegt volgens de gemeente in ieder geval open te staan voor de opvang van asielzoekers voor een periode van drie jaar. De opvang moet ingericht worden volgens het concept Plan Einstein, dat staat voor samen wonen, samen leren en samen werken. Het doel is dat de asielopvang op die manier een meerwaarde kan bieden aan de buurt.

Als onderdeel van Plan Einstein komen er in de woonunits ook 30 jongeren te wonen die geen asielzoeker zijn. Om deze reden geeft de gemeente nu aan de bestemming bestemming van het perceel tijdelijk veranderen van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’.