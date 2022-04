Maximaal 300 vluchtelingen worden straks opgevangen in het voormalige gebouw van AlFitrah in Utrecht

Maximaal 300 vluchtelingen worden straks opgevangen in de voormalige moskee van Stichting AlFitrah in de Utrechtse wijk Overvecht. De verwachting is dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de locatie in de loop van de zomer gereed heeft.

Ondanks dat er in Utrecht de afgelopen tijd een aantal nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen zijn bijgekomen, blijft de noodzaak voor nieuwe locaties volgens de gemeente onverminderd hoog. Daar komt nog eens bij dat de opvanglocatie aan de Joseph Haydnlaan hard toe is aan een verbouwing.

In november 2021 is in Utrecht een zoektocht gestart naar nieuwe geschikte plekken waar vluchtelingen opvangen kunnen worden. “Tijdens die zoektocht kwam de locatie aan de Pahud de Mortangesdreef 41 naar boven als enige geschikte locatie in de hele stad”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Einstein

De eigenaar van het pand – waar voorheen de omstreden Stichting AlFitrah onderdak vond – staat volgens de gemeente open voor opvang van asielzoekers voor ten minste 3 jaar. De gemeente wil hier maximaal 300 vluchtelingen opvangen volgens het concept van Plan Einstein. Onderdeel hiervan is dat de vluchtelingen samenwonen met tussen de 30 à 60 jongeren, en daarnaast samen leren en samen werken.

De gemeente zegt tot slot dat de omvang van de vluchtelingenproblematiek ‘zodanig’ is dat alle wijken een steentje zullen bijdragen. Zo worden er op dit moment mensen opgevangen in Star Lodge Hotels, de Jaarbeurs, het voormalige pand van Holland Casino, aan de Joseph Haydnlaan en in De Meern. Omwonenden van Pahud de Mortangesdreef worden binnenkort uitgenodigd voor een informatieavond die op 11 april wordt georganiseerd in buurtcentrum De Dreef.

