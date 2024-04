Geen doodnormaal toilet in Hoog Catharijne in Utrecht, maar een rustgevend concept met ‘mind boosting muziek’ Archieffoto Hoog Catharijne

Het doodnormale toilet wordt in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht omgedoopt tot een concept; met ‘mind boosting muziek’ waar data en technologie een ‘centrale rol’ spelen in de ‘intelligente operationele processen’.