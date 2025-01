Geldgebrek blijft rode draad in plannen voor Noordelijke Randweg Utrecht; project op losse schroeven

Het gebrek aan financiële middelen lijkt de herinrichting van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) nog steeds te dwarsbomen. Zeker nu blijkt dat ook het viaduct bij de oprit naar de A27 aangepakt moet worden om enige tijdwinst te halen. “Door het geldgebrek is het onzeker of we het project NRU kunnen uitvoeren”, schrijft de gemeente.



De gemeente en provincie Utrecht hebben al lang de wens om de doorstroom op en de leefbaarheid rond de Noordelijke Randweg Utrecht te verbeteren. Dit willen ze onder meer doen door het Robert Kochplein, het Henri Dunantplein en het Gandhiplein opnieuw in te richten. Vorig jaar maakte de gemeente bekend extra onderzoek te doen naar verschillende oplossingen. De resultaten van dat onderzoek, uitgevoerd door Goudappel, zijn nu bekend.

Er zijn drie varianten onder de loep genomen. In de eerste variant komen er bij de drie verkeerspleinen onderdoorgangen voor het doorgaand verkeer. Bij variant twee wordt het Gandhiplein weliswaar aangepast naar een zogenoemd Verkeers-Regel-Installatie-kruispunt maar blijft het gelijkvloers, omdat herinrichting van dit plein het meest complex en daardoor ook het duurst is. In de derde variant krijgen alle de drie verkeerspleinen gelijkvloerse kruispunten met een Verkeers-Regel-Installatie. “Deze kruispunten zijn compacter dan de huidige verkeerspleinen en kunnen meer verkeer verwerken”, schrijft het college van B&W.

Oprit

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer gekozen wordt voor variant een of twee, er meer auto’s gaan rijden tussen de NRU en A27. Dit verkeer rijdt nu nog via bijvoorbeeld de Kardinaal de Jongweg. “Varianten een en twee zorgen dus voor een verplaatsing van autoverkeer van Utrecht-Noord naar de Ring.” Het vergroten van de capaciteit van de NRU trekt dus meer auto’s aan. Deze aantrekkingskracht is zó groot dat het verkeer vastloopt bij de oprit van de A27 bij de Einthovendreef. “Het verkeer moet hier terug van twee rijstroken op de NRU naar één invoegstrook op de oprit van de A27.”

In de ochtendspits loopt deze vertraging in variant een en twee op tot ongeveer tien minuten en in variant drie tot circa 4 minuten. “Ter vergelijking: als we niets zouden doen aan de NRU loopt de vertraging in 2040 op tot ruim 13 minuten.” Ook is onderzocht wat het effect zou zijn als de oprit wordt verbreed naar twee rijstroken. “Het effect hiervan is dat de vertragingen zijn opgelost.”

Rode draad

De eventuele herinrichting wordt hierdoor echter wel weer duurder en geldgebrek vormt, zoals de gemeente het omschrijft, een rode draad in het project. “Op basis van geactualiseerde ramingen van de varianten met aanvullende kosten zit het tekort aan financiële middelen in de bandbreedte tussen de 90 en 260 miljoen euro. […] Door het geldgebrek is het onzeker of we het project NRU kunnen uitvoeren.” Hierbij is ook rekening gehouden met een tweede rijstrook bij de oprit naar de A27. Er is namelijk geen ruimte voor zo’n baan op het huidige viaduct.

Zowel de gemeente als de provincie kunnen ongeveer zestig miljoen euro op tafel leggen, terwijl er, voor welke variant er ook gekozen wordt, een veelvoud nodig is. Er is dus geld nodig vanuit Den Haag, maar het ministerie heeft de herinrichting van de NRU gepauzeerd.

A27

Als er niks gebeurt staat het verkeer in 2040, blijkt althans uit het onderzoek, tijdens de spits vast over de hele lengte van de NRU. Er rijdt dan meer verkeer door de stad en er ontstaan files op de A27. “Auto’s staan namelijk in een lange wachtrij voor de verkeerslichten van het Robert Kochplein.” Met deze argumenten probeert de regio alsnog geld los te peuteren bij het Rijk.

Tot slot wordt afgewacht wat de Raad van State gaat bepalen over de plannen om de A27 te verbreden. Een besluit voor de NRU moet namelijk in samenhang worden gemaakt met deze plannen. “Gezien de geplande uitspraak van de Raad van State verwachten we dat we in de eerste helft van 2025 met het Rijk tot afspraken moeten kunnen komen over de NRU en het Alternatief Ring Utrecht.”