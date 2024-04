Gemeente en Verenigde Utrechtse Moslims zijn het oneens over prijs islamitische begraafplaats

De gemeente en de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO) hebben nog geen overeenstemming gevonden over de prijs van het deel van Tolsteeg dat een islamitische begraafplaats moet worden. De laatste stand van zaken is dat de VUMO het bedrag dat de gemeente vraagt niet redelijk vindt en het perceel voor een ‘symbolisch bedrag’ over wil nemen.

Er wordt al langer gesproken over de komst van een islamitische begraafplaats en de gemeente kreeg in 2020 al van meerdere moslimorganisaties het verzoek om een zo’n plek aan te leggen. Het college heeft onderzocht waar in de stad die begraafplaats zou kunnen komen en een deel van begraafplaats Tolsteeg bleek geschikt. In februari 2022 stemde de gemeenteraad in met het plan.

Grond zeven

Inmiddels staan er allerlei voorbereidende werkzaamheden op de planning. Zo wordt bijvoorbeeld de groenstrook tussen de begraafplaats en de achtertuinen van de huizen aan het Houtensepad hersteld. “Door de begroeiing onder de bestaande bomenstructuur te verbeteren, wordt de groenstrook langs de aangrenzende tuinen hersteld en daarmee ook de privacy voor bewoners en de aanwezigen op de begraafplaats verbeterd”, schrijft het college.

Ook de grond moet gezeefd worden voordat het kan worden overgedragen aan de VUMO. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat er geen resten van oude graven in de aarde zitten. “De aanbesteding van deze intensieve activiteit wordt nu voorbereid. Zo worden er kaarten gemaakt waar en hoe diep er geruimd moet worden.”

Prijs

Ondertussen wordt onderzocht wat volgens de gemeente redelijke voorwaarden zijn om het perceel te verkopen. Een externe taxateur heeft het perceel getaxeerd. “Om de grondprijs te bepalen, heeft de taxateur rekening gehouden met het grondbeleid van de gemeente Utrecht, waarbij voor maatschappelijke functies als deze een gereduceerde grondprijs wordt gehanteerd.”

Op basis van deze taxatie heeft de gemeente vervolgens een bod uitgebracht aan de VUMO. Hierbij zouden de kosten zijn meegenomen die in het voorbereidende werk worden gemaakt. Ook zou de gemeente de VUMO meerdere alternatieven hebben aangeboden, waaronder de mogelijkheid om de grond in erfpacht te gebruiken zodat er geen eenmalige prijs betaald hoeft te worden, maar een jaarlijkse.

Symbolisch bedrag

“VUMO geeft aan een grondprijs conform het gemeentelijk grondbeleid niet redelijk te vinden”, schrijft het college. “Ook de grond in erfpacht verwerven vindt VUMO niet wenselijk. […] VUMO wil de grond overnemen voor een symbolisch bedrag. Volgens het kerkgenootschap is een commerciële exploitatie niet mogelijk, gezien de gewenste eeuwige grafrust. Een marktconforme prijs beschouwen ze niet als redelijk.”

Als beide partijen er niet uitkomen laat de VUMO volgens de gemeente zelf een taxatie uitvoeren.