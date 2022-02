Gemeenteraad stemt in met islamitische begraafplaats op Tolsteeg in Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met het voorstel voor een islamitische begraafplaats in de stad. Een deel van begraafplaats Tolsteeg wordt daarvoor aangewezen.

Er wordt al langer gesproken over de komst van een islamitische begraafplaats en de gemeente kreeg in 2020 al van meerdere moslimorganisaties het verzoek om een islamitische begraafplaats aan te leggen.

Het college heeft onderzocht waar in de stad die begraafplaats zou kunnen komen en een deel van begraafplaats Tolsteeg bleek geschikt. Sinds 2013 is op dat deel niemand meer begraven. Door het beschikbaar te stellen wordt volgens de gemeente duurzaam gebruik gemaakt van de schaarse grond in de stad.

Eigen traditie

Nederland telt op dit moment twee islamitische begraafplaatsen, maar dat is te weinig om in de behoefte te voorzien. Op de gemeentelijke begraafplaatsen Kovelswade en Daelwijck zijn al vakken waar moslims volgens eigen traditie begraven kunnen worden. Die blijven in gebruik, maar daar is niet genoeg ruimte voor de komende jaren.

“Dit stelt moslims in onze stad in de gelegenheid in hun eigen gemeente te worden begraven en daarbij zoveel mogelijk zelf te kunnen voorzien in de uitoefening van rituelen naast de religieuze noodzaak van een niet-onderbroken (eeuwigdurende) grafrust”, aldus de gemeente.

Vervolg

De grond voor de begraafplaats bij Tolsteeg wordt door de gemeente verkocht aan Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO), een samenwerkingsverband van acht Utrechtse moskeeorganisaties.

De gemeente gaat nu met VUMO in gesprek om voorwaarden te bespreken. Het terrein zal onder meer met een erfafscheiding gescheiden worden van de rest van Tolsteeg, dat in gebruik blijft als gemeentelijke begraafplaats.

