Gemeente gaat betrokkenen komende tijd inlichten over plannen voor gebied ‘Tussen de Rails’ in Utrecht

De gemeente Utrecht is de komende tijd op verschillende dagen in de wijk Lunetten aanwezig om mensen op de hoogte te brengen van de voorlopige plannen voor ‘Tussen de Rails’. De gemeente werkt aan een plan om in dat gebied onder meer tijdelijke woningen te bouwen voor een periode van tien tot vijftien jaar. Als de plannen verder zijn uitgewerkt, kunnen omwonenden en ondernemers er ook over meedenken.



In het gebied Tussen de Rails, een driehoek in Lunetten tussen het spoor Utrecht-Arnhem, het spoor Utrecht-’s Hertogenbosch en de snelweg A27, moeten tijdelijke woningen en plek voor cultuur en horeca komen. Het gaat om een tijdelijke invulling voor de komende tien tot vijftien jaar. Daarna moet het gebied een ‘stedelijk knooppunt’ worden, een gebied waar openbaar vervoer en wegen bij elkaar komen. Daaromheen moeten uiteindelijk woningen, kantoren en winkels worden gebouwd.

Omwonenden en ondernemers uit de omgeving kunnen de komende tijd terecht bij verschillende informatiebijeenkomsten. De gemeente staat namelijk op een aantal dagen met een kraam langs het fietspad bij station Lunetten en in het winkelcentrum Lunetten. De kraam is te bezoeken op woensdag 18 oktober van 13.00 tot 18.00 bij het station, op donderdag 26 oktober van 15.00 tot 18.00 uur bij het station en op zaterdag 28 oktober van 10.00 tot 13.00 uur bij het winkelcentrum.

Als de plannen voor de tijdelijke inrichting verder zijn uitgewerkt, kunnen omwonenden en ondernemers in het gebied meedenken over de plannen. Daarover komt later meer informatie, aldus de gemeente.