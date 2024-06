Gemeente neemt verkeersbesluit; milieuzone in Utrecht vanaf 2025 steeds strenger

Het zat er al aan te komen, en nu zijn ook de formele besluiten genomen; de milieuzone in Utrecht wordt per 1 januari 2025 strenger. Ook de jaren erna worden de regels steeds verder aangescherpt.

Utrecht is een van de tientallen gemeentes in Nederland waarbij de milieuzone vanaf 1 januari 2025 steeds strenger wordt. De reden? Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Er wordt ook wel gesproken van een zero-emissiezone. De komst van deze zone was al lang aangekondigd, maar nu zijn ook de zogenoemde verkeersbesluiten genomen.

Overgangsregeling

De regels, alle uitzonderingen en mogelijke ontheffingen zijn uitgebreid. Voor personenauto’s op diesel is het vrij simpel, die mogen alleen met emissieklasse 5 of hoger de milieuzone inrijden. Nu is dat nog met emissieklasse 4.

Waar het ingewikkelder wordt, zijn de bedrijfsvoertuigen als bestel- en vrachtauto’s. Alle nieuwe bestelauto’s en vrachtwagens die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten nul-emissie aangedreven zijn – elektrisch of waterstof – als ze nog de zone in Utrecht in willen.

Er gelden verschillende overgangsregelingen voor sommige bakwagens en sommige opleggertrekkers, bestelauto’s met emissieklasse 5 en bestelauto’s met emissieklasse 6. Deze overgangsregelingen lopen tussen 2027 en 2030 af. Vanaf 2028 moeten alle bestelauto’s in de zero-emissiezone uitstootvrij zijn en vanaf 2030 geldt dit ook voor vrachtauto’s.

Vrijstelling en ontheffing

Er zijn wel vrijstellingen mogelijk; voor voertuigen als ze 40 jaar of ouder zijn of rolstoeltoegankelijk zijn, maar ook voor kermis- en circusvrachtwagens, verhuiswagens en vrachtwagens met een laadkraan.

Naast de overgangsregeling en vrijstellingen zijn ook nog ontheffingen mogelijk. Zo kan een particuliere bezitter van een vrachtwagen een ontheffing krijgen, maar ook bezitters van plug-in hybride vrachtauto´s, ondernemers die een voertuig hebben waar geen emissieloos alternatief voor is en bezitters van een vrachtwagen die als kampeerwagen geregistreerd staat.

Ondernemers kunnen ook nog een ontheffing krijgen als ze het financieel niet redden om een nieuwe wagen aan te schaffen, of wanneer netcongestie roet in het eten gooit doordat het bedrijf geen nieuwe elektriciteitsaansluiting kan krijgen of als de ondernemer binnenkort met pensioen gaat.

De nieuwe regels voor de milieu- en zero-emissiezone gaan in op 1 januari 2025. Er is een website waar ondernemers een kentekencheck kunnen doen. In december worden alle nieuwe verkeersborden geplaatst. De controle gebeurt via kentekencamera’s die bij de randen van de zone staan. Tot 1 mei 2025 worden er geen boetes uitgedeeld.