Gemeente onderzoekt of historische Damsluisbrug aan Koningsweg kan worden teruggeplaatst

De gemeente Utrecht gaat de komende tijd de resten van de ooit gesloopte Damsluisbrug aan de Koningsweg onderzoeken. Doel van het onderzoek is te kijken of de brug weer kan worden teruggeplaatst, zodat het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) beter verteld kan worden.

De gemeente wil het verhaal van de NHW graag weer zichtbaarder maken, nadat veel elementen van de Waterlinie in het verleden gesloopt zijn of in verval raakten. Onderdeel van het project is onder meer de restauratie en het herstel van vier forten Lunetten die eigendom zijn van de gemeente. Daarbij gaat dus ook gekeken worden naar de resten van de Damsluisbrug aan de Koningsweg.

De Damsluisbrug overspande de watergang tussen Lunet I en Lunet II en kon de watergang afsluiten als het fort belegerd werd. In 1962 werd de brug gedeeltelijk gesloopt en vervangen door een duiker die onder de weg doorloopt. Die duiker is inmiddels vijftig jaar oud en aan vervanging toe.

Tekst loopt door onder de foto

“Daarbij groeit de aandacht voor ons cultureel erfgoed en zijn de forten genomineerd voor Unesco Werelderfgoed. Dit alles speelt mee bij de overweging of het mogelijk is de brug die ooit gesloopt is terug te bouwen”, aldus de gemeente. Om te weten of dat kan, moeten de nog in de ondergrond aanwezige resten van de brug worden onderzocht.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn maandag begonnen en duren ongeveer een week. Komende week wordt op twee locaties een gat gegraven tot de onderkant van de nog aanwezige fundering van de brug. Daarvoor wordt de verharding van de Koningsweg weggehaald. De gegraven gaten worden voor de veiligheid voorzien van een stalen wand, waarmee inzakken van de putten wordt voorkomen.

Het graven van de twee gaten begint dinsdag. Woensdag wordt de eerste inspectie gedaan en worden de gaten verder uitgegraven. Op donderdag is er opnieuw een inspectie en worden de eerste gaten gedicht. Vrijdag worden ook de laatste gaten gedicht, waarna de weg weer klaar wordt gemaakt voor gebruik.

Overlast

De Koningsweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten en verkeer wordt omgeleid. Vanwege de diepte van de putten moet het grondwater worden weggepompt, wat volgens de gemeente kan leiden tot enige geluidsoverlast. Ook is een deel van het gebied tijdens de werkzaamheden afgesloten met bouwhekken.