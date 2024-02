Gemeente Utrecht bereid om mee te betalen aan bouwproject Smakkelaarspark

De gemeente Utrecht is bereid om mee te betalen aan bouwproject Smakkelaarspark. Het is een van de nieuwbouwprojecten in de stad die financieel onder druk staat vanwege oplopende kosten. Een financiële bijdrage is volgens de gemeente wel pas aan de orde als andere maatregelen zijn genomen.

Dat nieuwbouw de laatste tijd onder druk staat in Utrecht is niet nieuw – met oplopende kosten als een van de oorzaken. Al eerder liet het college van B&W weten dat er stevige maatregelen op tafel liggen om te zorgen dat er maar gebouwd kan worden, anders wordt de woningcrisis groter. Per bouwproject wordt er gekeken wat er nodig is om te kunnen bouwen.

Deze week heeft de gemeente bekendgemaakt welke maatregelen er allemaal zijn genomen om de bouw van Smakkelaarspark te bespoedigen. De start van het bouwproject wordt al jaren uitgesteld, onder andere vanwege de stijgende bouw- en energiekosten en de dalende beleggingswaarde. Ook wordt er benadrukt dat het een complexe locatie is aan het spoor en bovenop een bus- en trambaan. Maar nu lijkt er weer beweging te zijn, mede door de genomen maatregelen. Zo kwamen de eerste woningen deze week in de voorverkoop.

Aanpassingen plan

Het plan voor Smakkelaarspark is aangepast op verschillende punten. Zo wordt een gedeelte van de gevel van ander materiaal gemaakt, komt er meer kantoorruimte in het Kadegebouw en meer woningen in het Havengebouw.

Verder zijn de regels voor de middenhuurwoningen minder streng geworden en zijn enkele vrije sector huurwoningen omgezet in koopwoningen. Daarnaast moet de ontwikkelaar genoegen nemen met het wegvallen van de winst. Er komen zo’n 169 woningen, kantoorruimte en horeca in verschillende gebouwen.

Geld gemeente

Alleen, ook met bovengenoemde aanpassingen, lukt het de ontwikkelaar niet om de begroting op orde te krijgen. Daarom heeft het college van B&W laten weten desnoods de portemonnee te willen trekken. Als het bouwproject namelijk niet kan doorgaan, kost dit ook een hoop geld en zullen ontwikkelingen van de locatie weer mogelijk jaren vertraging oplopen. Er was eerder al een speciaal potje geld aangemaakt bij de gemeente om woningbouwprojecten op gang te houden.

Een woordvoerder van het college laat weten: “De gemeente draagt bij om het verlies op het project dragelijk te maken én de kernkwaliteit van het plan in stand te houden. Door de gemeentelijke bijdrage komt de realisatie van het project – en daarmee ook de openbare ruimte – een stap dichterbij.” Het geld van de gemeente is wel onder voorbehoud, het project moet afgerond worden en dan moet ook nog eens aangetoond worden dat de bijdrage noodzakelijk is. De hoogte van de mogelijke bijdrage is nu nog geheim.

Openbare ruimte

Het geld van de gemeente is bedoeld voor de openbare ruimte. Normaliter zijn dat geen kosten die de ontwikkelaar moet ophoesten, alleen bij Smakkelaarspark is dat net anders gegaan. Dat zit zo: gebruikelijker is dat een ontwikkelaar geld aan de gemeente betaalt voor de grond waar de woningen gebouwd worden, en dat de gemeente dan de kosten voor de openbare ruimte op zich neemt.

Bij dit project zou de ontwikkelaar ook de kosten voor de openbare ruimte op zich nemen; een park aanleggen, het uitgraven van de Leidse Rijn, het bouwen van bruggen over de Leidse Rijn en een waterpad langs het water. In ruil voor dit hoefde de ontwikkelaar geen kosten voor de grond te betalen. De gemeente zegt nu dus toe om – met bovengenoemde maatregelen in het achterhoofd – bij te willen dragen aan de openbare ruimte.

Als alles voorspoedig verloopt wordt er voor 1 juli 2024 gestart met de bouw.