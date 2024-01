Eerste woningen op Smakkelaarspark in de voorverkoop: 43 vierkante meter voor 270.000 euro

De eerste woningen op Smakkelaarspark in Utrecht zijn in de voorverkoop gegaan. Het gaat om 22 woningen in het Havengebouw, een van de drie gebouwen die op deze plek moeten komen. De goedkoopste woning die te koop is, is 43 vierkante meter en kost 270.000 euro.

Het Smakkelaarspark in Utrecht is een van de laatste grote projecten aan de binnenstadskant van het centraal station. Het is de afgelopen tijd vaak over het project gegaan, omdat de datum dat de nieuwbouw klaar moest zijn steeds een beetje verder opschoof. De bouw moet begin dit jaar starten en de eerste woningen zouden eind 2026 kunnen worden opgeleverd. De gemeente vroeg extra geld aan bij het Rijk om vertraging of uitstel te voorkomen.

De eerste woningen van Smakkelaarspark zijn inmiddels in de voorverkoop gegaan. Dat houdt in dat mensen die zich nu inschrijven een streepje voor hebben als de verkoop daadwerkelijk start. Dat moet ook nog in het eerste kwartaal van dit jaar gaan gebeuren. De woningen waar nu op kan worden ingeschreven, komen in het Havengebouw. In totaal komen daarin 115 studio’s en appartementen.

Van die appartementen zijn er nu 22 in de voorverkoop. Het gaat om woningen van tussen de 43 en 60 vierkante meter. Het goedkoopste appartement heeft één slaapkamer en moet 270.000 euro kosten. Het duurste appartement dat nu in de verkoop komt, kost 449.000 euro. Deze woning is 58 vierkante meter, heeft twee slaapkamers en een buitenruimte van 7 vierkante meter. Alle woningen in het Havengebouw krijgen energielabel A+++.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Parkgebouw en Kadegebouw

Het Havengebouw is een van de vier complexen die voor het project gebouwd worden. Er komt ook een Parkgebouw, met 54 koopappartementen “voor mensen die houden van een enerverend stadsleven met een prettig randje luxe”. In het Kadegebouw komt kantoorruimte die wordt aangeprezen als “dynamisch kantoorgebouw op een toplocatie in Utrecht”.

Op de tiende etage van het Kadegebouw moet een dakterras met horeca komen. Verder wordt binnen dit project de Leidse Rijn doorgetrokken, komt er een theehuis en wordt er een parkje aangelegd.