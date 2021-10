Gemeente Utrecht gaat tijdelijk vijftig vluchtelingen opvangen in hotelkamers

De gemeente Utrecht gaat tijdelijk vijftig vluchtelingen opvangen. Dit wordt met name gedaan in hotelkamers. De gemeente geeft hiermee gehoor aan een oproep van het kabinet van afgelopen vrijdag.

Den Haag riep iedere provincie vrijdagavond op honderd vluchtelingen voor maximaal vier weken op te vangen. Naast Utrecht vangt ook de gemeente Amersfoort tijdelijk vijftig mensen op. Waar de vluchtelingen in Utrecht precies komen is nog niet bekend.

“Het gaat om opvangfaciliteiten met een basiskwaliteit -zoals hotelkamers- en we zullen in belangrijke mate vrijwilligers inzetten voor de ondersteuning en begeleiding”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Casino

Begin deze maand werd al gezegd dat het voormalig pand van Holland Casino ingericht zou worden voor de opvang van 500 vluchtelingen. Het pand wordt momenteel door de gemeente, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Jaarbeurs gereed gemaakt.

De partijen zouden zich inspannen om de locatie zo snel mogelijk af te hebben. Vanwege noodzakelijke bouwwerkzaamheden neemt dit enkele weken in beslag.

“We geven hiermee gehoor aan de oproep van het kabinet om in deze tijden van schaarste en crisis vluchtelingen zo goed als mogelijk een tijdelijke plek geven binnen in onze stad”, aldus de gemeente Utrecht.