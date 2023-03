Gemeente Utrecht gaat verkeerssituatie op Vleutenseweg onderzoeken na dodelijk ongeval

De gemeente gaat vanwege het dodelijke ongeval op de Vleutenseweg in Utrecht onderzoek doen naar de verkeerssituatie. Daarnaast doet de politie ook onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Vrijdagochtend vond rond 08.00 uur een ernstig ongeval plaats op de Vleutenseweg. Twee kinderen werden aangereden door een stadsbus waardoor een 7-jarig meisje is overleden en haar 5-jarig broertje zwaargewond raakte.

“Dit is een verschrikkelijk verdrietige gebeurtenis, die ons zeer raakt. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen en nabestaanden. Ook willen wij steun uitspreken voor de betrokken hulpdiensten, vanwege de enorme impact van dit ongeluk”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Onderzoek

Er is nog veel onduidelijk over de toedracht van het ongeval. De politie doet daar momenteel onderzoek naar. “Daarnaast onderzoekt de gemeente, zoals te doen gebruikelijk als wegbeheerder bij ernstige ongevallen, de verkeerssituatie op de locatie van het ongeval.”

Zodra meer bekend is over de conclusies van het politieonderzoek en de bevindingen van de gemeente komt er meer informatie over het ernstige ongeluk.