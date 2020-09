Gemeente Utrecht in nieuwe coronabrief: waarschuwingen in horeca en besmettingen onder studenten

De gemeente Utrecht schrijft in een nieuwe brief over het coronavirus onder meer over schriftelijke waarschuwingen in de horeca, besmettingen in het studentenleven en over de toenemende druk op de teststraten.

In de brief worden verder kleine maatregelen aangekondigd om de drukte in de stad in goede banen te leiden.

GGD

De GGD ziet in de regio Utrecht een forse toename van het aantal besmettingen. De GGD zei vorige week al zich daar zorgen over te maken. “Er is met name sprake van een stijging binnen de leeftijdscategorie 18 tot en met 30 jaar”, zei een woordvoerder toen. “Het gaat grotendeels om individuele besmettingen. Omdat veel jongeren momenteel veel sociale contacten hebben, heeft dit als gevolg dat het bron- en contactonderzoek langer duurt.”

De combinatie van een stijging van het aantal testaanvragen en een gelimiteerde capaciteit in de laboratoriums kan ertoe leiden dat mensen langer moeten wachten op een coronatest. Tot afgelopen week kon volgens de GGD iedereen die een afspraak maakte binnen 48 uur getest worden, al is dat niet altijd bij de dichtstbijzijnde testlocatie. De GGD en de gemeente zeggen zich zorgen te maken over die ontwikkeling.

Horeca

De afgelopen twee weken zijn aan Utrechtse horecaondernemers vijf schriftelijke waarschuwingen opgelegd voor het niet goed naleven van de noodverordening. De gemeente zei eerder al dat consequente handhaving nodig blijft en dat er wordt gecontroleerd op de naleving van de verordening.

Verschillende horecaondernemers hebben, net als een aantal gemeenteraadspartijen, vragen gesteld over of het mogelijk is de periode van ‘tijdelijke verruiming van de mogelijkheden in de openbare ruimte’ te verlengen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de tijdelijke terrasuitbreidingen. Wethouder Klaas Verschuure heeft inmiddels gezegd te gaan kijken wat er op dat gebied mogelijk is.

Clusters

Tijdens hospiteeravonden in een huis van studentenvereniging USC is iemand besmet geraakt met het coronavirus. Volgens de GGD werden de coronamaatregelen hier niet goed in acht genomen, omdat er niet genoeg afstand werd gehouden. Het bron- en contactonderzoek verliep vervolgens ook moeizaam, terwijl het belang volgens de GGD groot was, omdat de betrokkenen veel sociale contacten hebben. De burgemeester heeft een gesprek gehad met het bestuur van USC, waarin afspraken zijn gemaakt over het ‘actief bevorderen van de naleving van coronamaatregelen onder leden’. Alle Utrechtse studenten-, studie- en sportverenigingen krijgen van de gemeente een brief om het belang van bron- en contactonderzoek nog een keer duidelijk te maken.

De GGD had op 8 september in de regio Utrecht tien clusters met twee of meer coronabesmettingen in beeld. In de stad Utrecht ging het om clusters in een instelling voor verpleging en verzorging, een verjaardagsfeest van vrienden, een studentenbijeenkomst in privésfeer, besmettingen bij FC Utrecht, een basisschool en een middelbare school. Deze clusters hebben niet geleid tot adviezen aan de gemeente voor maatregelen.

Teststraat Overvecht

De GGD heeft samen met Kleurrijk Zorg en medewerking van de gemeente een teststraat geopend aan de Moldaudreef in Overvecht. Daar is voor gekozen omdat het aantal positieve tests in Overvecht relatief hoog was en de testbereidheid lager dan in andere wijken.

In de nieuwe teststraat wordt gekeken of een andere werkwijze ertoe leidt dat bewoners van Overvecht beter bereikt worden en zich eerder laten testen. Mensen kunnen bijvoorbeeld via WhatsApp een afspraak maken en onder meer huisartsen en moskeeën worden ingezet om bewoners te stimuleren zich te laten testen. De teststraat is voorlopig drie avonden per week geopend en alleen bedoeld voor wijkbewoners.

Drukte

Nu de zomervakantie is afgelopen, wordt het volgens de gemeente weer drukker in de stad. Afgelopen week is het aantal reizigers dat met de bus en de tram reist met bijna 29 procent toegenomen. Het gebruik is nu ongeveer een derde van het gebruik van voor de coronacrisis. Volgens de gemeente is het met name op dinsdag en donderdag drukker op het Utrecht Science Park, maar het OV kan de drukte nog aan.

Ook in de binnenstad wordt het drukker. Het bezoekersaantal is ongeveer 40 tot 45 procent minder dan normaal, maar afgelopen weken komen er weer meer mensen naar het centrum. Vooral zaterdag is druk, waardoor het volgens de gemeente steeds lastiger wordt om anderhalve meter afstand te houden. Met name de Steenweg, Vredenburg en de voetgangersoversteek Vredenburg/Jacobsstraat zijn erg druk.

De gemeente zet extra verkeersregelaars in om de drukte in goede banen te leiden. Op de kruising Vredenburg/Catharijnesingel wordt de opstelruimte voor fietsers vergroot, door het fietspad tussen TivoliVredenburg en de kruising te verbreden. Ook roept de gemeente mensen op om op andere dagen dan zaterdag naar de binnenstad te gaan.