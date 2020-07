Gemeente Utrecht: ‘Leefbaarheid Lombok-Oost toegenomen, maar wordt nog niet zo ervaren’

Volgens de gemeente Utrecht is de leefbaarheid en veiligheid in Lombok-Oost beter geworden, maar wordt dit nog niet zo ervaren. Bewoners en ondernemers geven namelijk aan dat de overlast op straat nog steeds ‘hardnekkig’ is.

Lombok-Oost en met name de Kanaalstraat en Damstraat liggen al langer onder het vergrootglas. Om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren is in 2017 een Buurtvisie opgesteld.

Daarin stond onder andere dat de verkeersveiligheid moet worden aangepakt, evenals de overlast van jongeren en zwerfafval. Daarnaast is het vanaf 1 april 2019 mogelijk om overlastgevers in Lombok-Oost een tijdelijk gebiedsverbod te geven.

Lange adem

De gemeente zegt nu dat de leefbaarheid en veiligheid te afgelopen jaren is toegenomen in het gebied. “Maar we zijn er nog niet. Gezien de grote druk op het gebied, de diversiteit van functies en hardnekkigheid van de problemen, vraagt dit om een lange adem”, is te lezen in een brief aan de raad.

Volgens de gemeente is het aantal autokraken, woninginbraken, fietsendiefstal en mishandeling in Lombok-Oost gedaald in 2019. De overlast van alcohol en drugs, en drugshandel- en bezit zijn echter gelijk gebleven.

Jeugd

Volgens cijfers van de politie is ook de overlast van jeugd afgenomen in 2019. “Deze daling komt echter niet overeen met de beleving van bewoners, ondernemers, leden van de klankbordgroep en verschillende professionals. Zij geven aan dat diverse vormen van overlast minder zichtbaar lijken, maar dat de algehele overlast op straat aanwezig blijft én hardnekkig is.”

De jeugdoverlast is dit jaar weer gestegen volgens de gemeente. “Dit beeld zien we in geheel Utrecht en hangt waarschijnlijk ook samen met de uitbraak van COVID-19.”