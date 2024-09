Gemeente Utrecht officieel eigenaar van Parkeergarage Springweg; dit gaat er veranderen

De gemeente Utrecht is sinds 2 september officieel eigenaar van Parkeergarage Springweg aan de Strosteeg. Daarmee gaan ook een aantal zaken veranderen. Zo komt er een fietsenstalling op de begane grond, speelt de garage een rol bij het opheffen van parkeerplekken in de binnenstad en wordt gekeken of de omgeving groener gemaakt kan worden.

Parkeergarage Springweg was tot voor kort in handen van het Franse vastgoedbedrijf Klépierre, onder meer eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne. De garage zou eigenlijk eerder dit jaar al worden overgedragen aan de gemeente, maar vanwege de staat van onderhoud ging dat toen niet door.

“Inmiddels is er op basis van aanvullend onderzoek geen aanleiding meer om de overdracht verder uit te stellen en dus heeft de notariële overdracht op 2 september 2024 plaatsgevonden. […] Wij zijn nog met Klépierre in gesprek over aanvullende afspraken en de financiële afwikkeling van de verlate overdracht”, schrijft het college van B&W nu.

Fietsenstalling

De automobilisten die een jaarkaart hadden, hebben nu een abonnement bij de gemeente. Ook zijn er zes abonnementen afgegeven als vervanging voor een parkeervergunning op straat. De tarieven blijven tot het eind van dit jaar hetzelfde, maar vanaf 2025 wordt net als bij alle andere parkeergarages van de gemeente de prijs opnieuw bekeken en mogelijk aangepast.

Ook komt er op de benedenverdieping een fietsenstalling; een voor buurtbewoners en een die iedereen kan gebruiken. In totaal is er straks plek voor ongeveer 425 fietsen. De verwachting is dat de stallingen nog dit jaar in gebruik worden genomen.

Parkeerplaatsen

De garage moet ook een rol spelen bij het opheffen van parkeerplaatsen langs de Oudegracht en op het Janskerkhof. Zo is het de bedoeling dat de misgelopen parkeerinkomsten worden gedekt door automobilisten die betalen voor een parkeerplek in de garage.

Tot slot ligt er een plan om de parkeergarage te vergroenen. Het college spreekt van ‘gemakkelijk aan te brengen klimplanten. “Passend bij de tijdelijkheid van het groen. De insteek is om het groen dit jaar nog aan te planten.”

Het groen is tijdelijk omdat het gebouw op termijn tegen de vlakte gaat. De gemeente exploiteert Parkeergarage Springweg tot en met 14 mei 2028, daarna moeten er woningen verrijzen op de plek in de binnenstad.

Kosten

De gemeente verwacht dat de investeringen in de parkeergarage de komende vier jaar worden terugverdiend met de exploitatie. “De kosten voor sloop en bouw- en woonrijp maken van de grond in 2028 hebben wij niet opgenomen in de business case.”

In 2021 liet de gemeente al weten de Strosteeg, waar de parkeergarage gebouwd is, in oude glorie te willen herstellen. Zo moeten de gebouwen straks in lijn zijn met de panden aan onder meer de Oudegracht.