Gemeente Utrecht op zoek naar beste ontwerp voor ‘blikvanger’ Jaarbeurspleingebouw

De gemeente Utrecht is begonnen met de zoektocht naar partijen die het nieuwe Jaarbeurspleingebouw moeten gaan realiseren. Volgens het college moet het een ‘architectonisch hoogstandje’ worden en de gemeente is dan ook op zoek naar ‘goede, enthousiaste marktpartijen én een toparchitect met internationaal aanzien’. Wethouder Eelco Eerenberg spreekt op Twitter van ‘een van de mooiste opgaves van het land’.

De onderste verdiepingen van het nieuwe Jaarbeurspleingebouw moeten voor iedereen toegankelijk worden. Daar komen onder meer culturele plekken, (nacht)horeca en een fietsenstalling. Op de verdiepingen daarboven komt kantoorruimte. Het idee is dat het nieuwe gebouw op de plek van de bushaltes en het tijdelijke skate- en sportpark komt te staan.

“We zijn op zoek naar partijen die met ons de uitdaging aan willen gaan om op het Jaarbeursplein dé blikvanger van het Utrechtse centrum te realiseren”, meldt projectorganisatie CU2030. “Een bijzonder kantoorgebouw met een levendige gevel, prikkelende culturele voorziening, nachthoreca, fietsenstalling en wie weet… een mooie skatebaan en skybar.”

De inschrijving voor de aanbesteding is nog geopend tot 24 maart 10.00 uur. De gemeente krijgt in deze periode onder meer advies van een zogenoemd Stadsteam, dat bestaat uit negen Utrechters. “Zij gaan de komende periode op verschillende momenten met geïnteresseerde marktpartijen in gesprek over de wensen, zorgen en kansen die de stad eerder naar voren bracht.”

