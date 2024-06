Gemeente Utrecht trekt alles uit de kast voor gelijkvloerse kruising bij Lombokplein

De gemeente en provincie Utrecht zijn het nog steeds niet met elkaar eens over welke kruising er moet komen bij het toekomstige Lombokplein. Sterker nog, tijdens een werkbezoek van wethouder Eerenberg en gedeputeerde Van Schie is gebleken dat er ‘geen zicht is op overeenstemming’. Desalniettemin gaat de gemeente nu alsnog proberen de provincie op andere gedachten te brengen.

Het Westplein wordt opnieuw ingericht en omgedoopt tot het Lombokplein. Over een deel van dit gebied is al lange tijd een meningsverschil tussen de gemeente en provincie. Het gaat met name om de kruising van de tram- en busbaan. De gemeente wil dat deze gelijkvloers wordt, omdat hiermee veel meer ruimte overblijft voor het Lombokpark.

De provincie denkt hier als eigenaar van de regiotram echter anders over. Een gelijkvloerse kruising zou een verhoogd risico met zich meebrengen, waardoor de provincie geen vergunning wil aanvragen voor het wijzigen van de huidige T-splitsing. Het ontwerp is al een keer aangepast, maar ook dat werd negatief beoordeeld door de provincie.

“Na het werkbezoek van wethouder Eerenberg en gedeputeerde Van Schie aan de locatie hebben gemeente en provincie geconstateerd dat er op dit moment geen zicht is op overeenstemming”, schrijft het college van B&W. “Voor het plan Lombokplein betekent dat echter dat het beoogde Lombokpark doorkruist moet worden met een weg, waardoor er weinig ruimte voor een park resteert. Dat vinden wij ongewenst. Daarom zoeken wij nog naar een mogelijkheid om de provincie tot andere gedachten te brengen.”

Nieuwe argumenten

De gemeente gaat nu een ‘gerenommeerd’ extern bureau vragen om het veiligheidsbeeld van het hele Lombokplein onder de loep te nemen. De hoop is dat hiermee nieuwe argumenten gevonden worden om de provincie alsnog te overtuigen een vergunning aan te vragen voor een gelijkvloerse kruising.

“Zo wordt de huidige vierbaansweg met 50 kilometer per uur door het gebied een stadstraat met 30 kilometer per uur, waarbij de kruisingen met Koningsbergerstraat en Croeselaan veel rustiger en overzichtelijker worden. De kruising met de Koningsbergerstraat wordt anders ingericht, wat de veiligheid positief beïnvloed. En misschien zijn nog andere verbeteringen denkbaar, waardoor de ‘veiligheidsbalans’ voor de provincie de goed kant op slaat.”