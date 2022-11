Gemeente: vol stroomnetwerk bedreiging voor groot aantal ontwikkelingen in Utrecht

De gemeente Utrecht maakt zich zorgen over de groeiende druk op het elektriciteitsnetwerk. De vraag naar elektriciteit stijgt namelijk veel harder dan het netwerk kan worden aangepast en dat kan voor problemen gaan zorgen.

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op het elektriciteitsnetwerk. Dat heeft te maken met een aantal ontwikkelingen. Zo is de economische groei een factor, maar ook de snelle bouw van nieuwe woningen, de digitalisering van de samenleving en de transitie naar duurzame energie en duurzaam vervoer.

De vraag naar stroom stijgt veel sneller dan de netbeheerders aankunnen. TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, trok vorig jaar al aan de bel. Het netwerk was namelijk niet berekend op het grootschalig terugleveren van stroom aan het net, zoals gebeurt door windmolens, zonneparken en zonnedaken. Door de capaciteitsproblemen was er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- en zonneparken.

Gevolgen voor Utrecht

Volgens TenneT is er nu wat ruimte gevonden op het netwerk, maar dat is nog niet genoeg om de wachtlijsten weg te kunnen werken. Verder maakte TenneT bekend dat het elektriciteitsnetwerk in de regio Utrecht de maximale capaciteit heeft bereikt voor het afnemen van elektriciteit.

Dat heeft gevolgen voor Stedin en dat zou kunnen betekenen dat Utrechtse bedrijven last krijgen van de problemen. Nieuwe bedrijven die veel stroom verbruiken – zoals industriële en logistieke bedrijven, grootschalige horeca, supermarkten, zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven die zorgen voor snelladen – kunnen mogelijk niet de stroom krijgen die ze nodig hebben.

Niet uitbreiden

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van burgemeester en wethouders weten dat de capaciteitsproblemen op het stroomnetwerk een bedreiging zijn ‘voor een groot aantal ontwikkelingen in de stad’. Nieuwe voorzieningen, zoals scholen, buurthuizen, supermarkten en grootschalige nieuwbouwontwikkelingen kunnen tijdelijk geen transportcapaciteit krijgen.

Dat betekent dat sommige bedrijven zich niet in Utrecht kunnen vestigen en andere niet kunnen uitbreiden. “Daarnaast komen de ambities voor emissieloos vervoer (…) en de energietransitie (…) in het geding”, aldus het college van B&W.

Geen snelladers meer

Huishoudens zullen geen last hebben van de capaciteitsproblemen, omdat de netbeheerder op het elektriciteitsnetwerk ruimte heeft gereserveerd voor woningen. Wel kunnen er problemen ontstaan bij grote gebiedsontwikkelingen, omdat er bijvoorbeeld liften nodig zijn in hoogbouw of grote warmtepompen moeten worden geplaatst. Ook bij de aanleg van laadpalen ontstaan problemen: gewone laadpalen kunnen nog worden aangelegd, maar snelladers niet meer.

Oplossing

TenneT en Stedin werken aan een oplossing voor de problemen, maar het kan nog jaren duren voordat de problemen verholpen zijn. De gemeente Utrecht heeft inmiddels ook contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie. Daaraan is gevraagd klaar te staan en te ondersteunen waar nodig.

