Gemeente Utrecht wil dat sekswerkers thuis klanten mogen ontvangen

De gemeente Utrecht wil het toestaan dat sekswerkers thuis klanten gaan ontvangen. Op dit moment mag dat nog niet. De meeste woningcorporaties zijn echter terughoudend en menig particulier verhuurder ziet dit ook niet zitten. Naast het toestaan van thuiswerken moeten er één of twee kleinschalige locaties in de stad komen waar maximaal vijftien sekswerkers een ruimte kunnen huren.

Er is op dit moment te weinig ruimte in Utrecht voor sekswerkers om hun beroep veilig en goed te kunnen uitoefenen. Na de sluiting van de werkplekken aan de Hardebollenstraat en het Zandpad werd er wel jaren gewerkt aan het plan voor prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad. Dat is echter niet gelukt.

Het college van burgemeester & wethouders vroeg daarom om advies bij voormalig minister Winnie Sorgdrager. Eind vorig jaar leverde deze haar rapport op met daarin zes adviezen. De adviezen gaan onder meer over het vereenvoudigen van regels voor privéhuizen en seksclubs, het mogelijk maken van kleinschalig straatsekswerk (tippelzone) en kleinschalige inpandige locaties voor sekswerk. Daarnaast zag de commissie mogelijkheden om thuiswerken voor sekswerkers legaal te maken. De afgelopen maanden heeft de gemeente verder gesprekken gevoerd met sekswerkers zelf, hulpverleners, exploitanten van privéhuizen, inwoners, politie en het Openbaar Ministerie.

Thuis klanten ontvangen

De gemeente is nu van plan om vanaf volgend jaar toe te staan dat sekswerkers vanuit huis werken. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, die de komende tijd nog verder uitgewerkt worden. Zo moet de sekswerker ingeschreven staan op het woonadres, moeten de verdiensten uit het sekswerk uitsluitend ten goede komen aan de sekswerker en wordt aan de buitenkant van een woning geen reclame gemaakt en is niet zichtbaar dat er sekswerk plaatsvindt.

‘Wie een woning huurt moet ook voldoen aan de voorwaarden in het huurcontract’

Toch is het niet zo dat er in elk huis sekswerk bedreven mag worden. Wie een woning huurt moet ook voldoen aan de voorwaarden in het huurcontract. Zo zijn er veel woningcorporaties, waaronder de grootste in Utrecht, Woonin, die het uitoefenen van prostitutiewerkzaamheden expliciet verbieden in de voorwaarden. Ook particuliere verhuurders nemen regelmatig bepalingen op in het contract waardoor sekswerk vanuit huis niet is toegestaan. De Commissie Sorgdrager liet eerder al weten dat dit een uitdaging is en dat de gemeente in overleg moet met corporaties.

De gemeente Utrecht erkent dit zelf ook: “Bij het toestaan van thuiswerken plaatsen we de kanttekening dat een deel van de verhuurders, zowel de woningbouwcorporaties als particuliere verhuurders, terughoudend is in het toestaan van thuiswerken.” De Stichting Utrechtse Woningcorporaties, waarin de corporaties samenwerken, gaat nog nadenken over het plan van de gemeente.

Kleinschalige locatie

Als tweede proeftuin wil het college ruimte geven aan één of twee kleinschalige locaties waar maximaal vijftien sekswerkers een ruimte kunnen huren. De gemeente is bereid om een collectief van sekswerkers in de opstartfase te ondersteunen, door advies en juridische ondersteuning en hulp bij het vinden van een locatie. Initiatiefnemers met een locatie kunnen hierover met de gemeente in gesprek. De gemeente wijst hiervoor zelf geen locaties aan, maar kan wel helpen bij bijvoorbeeld het voeren van gesprekken met de buurt.

De twee nieuwe mogelijkheden die hierboven beschreven worden, zijn pilots die drie jaar gaan duren. De huidige regelgeving moet ervoor aangepast worden en daar gaat uiteindelijk ook de gemeenteraad over.