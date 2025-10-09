Gemeente Utrecht wil gevoel van veiligheid voor vrouwen verbeteren

De gemeente Utrecht wil zich extra inzetten om het gevoel van veiligheid van vrouwen in de stad te vergroten. Aanleiding daarvoor zijn schriftelijke vragen van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). De partij riep het college op om beter in kaart te brengen welke maatregelen mogelijk zijn in gebieden waar vrouwen zich onveilig voelen.

De VVD stelde de vragen naar aanleiding van de moord op de 17-jarige Lisa. “Dit is niet alleen een gevoel, de angst om slachtoffer te worden is voor veel vrouwen reëel”, aldus de partij.

Uit een inventarisatie van de VVD onder Utrechtse vrouwen blijkt dat onder andere Park Lepelenburg, het Beatrixpark, het Máximapark, de singels en het Science Park als onveilig worden ervaren.

Maatregelen

Het college benadrukt in de beantwoording van 9 oktober dat de gemeente zich op verschillende manieren inzet voor sociale veiligheid in de openbare ruimte. Zo zijn er boa’s en politieagenten actief in de wijken en wordt de openbare ruimte volgens de gemeente veilig ingericht. Op plekken waar onveiligheid wordt ervaren, wordt gekeken naar maatregelen zoals betere verlichting, cameratoezicht en onderhoud van groen en voorzieningen.

De VVD stelde verder voor om veiligheidsschouwen te organiseren, waarbij bewoners, wijkagenten en gemeente samen kijken waar de veiligheidsrisico’s zich bevinden. Volgens het college zijn dergelijke schouwen al op meerdere locaties uitgevoerd en hebben die geleid tot voorstellen voor maatregelen, zoals extra verlichting en snoeiwerk. Een deel daarvan is inmiddels uitgevoerd.

Ook vroeg de partij of het huidige meldsysteem geschikt is voor meldingen van straatintimidatie. Volgens het college is dat zo. Het systeem is laagdrempelig, waardoor meldingen over onveilige plekken eenvoudig kunnen worden doorgegeven. Op basis daarvan kan de gemeente bijvoorbeeld een nieuwe schouw organiseren.

Tot slot benadrukt het college dat blijvende aandacht voor dit onderwerp essentieel is. De gemeente zegt dit te doen via mediacampagnes, samenwerking met partners en zichtbare acties in de stad.

