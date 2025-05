Gemeente Utrecht wil hoogbouw en intercitystation bij Koningsweg

De gemeente Utrecht ziet al langere tijd potentie in het gebied Lunetten-Koningsweg als een van de toekomstige stadscentra. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke ontwikkeling van dit gebied is een zogenoemde scenariostudie uitgevoerd. Hierin is gekeken naar onder andere openbaar vervoer, sport- en recreatievoorzieningen en de verwachte aantallen bewoners en werkenden.

De gemeente heeft een duidelijke voorkeur waarbij ze elementen van de verschillende ontwikkelvarianten combineert. Belangrijk speerpunt hierbij is de versterking van het openbaar vervoer: de gemeente wil een intercitystation realiseren in dit gebied.

Utrecht ziet kansen om bij de Koningsweg een nieuw intercitystation te bouwen. Station Lunetten blijft daarbij in gebruik als sprinterstation. Het beoogde OV-knooppunt moet qua reizigersaantallen uitgroeien tot een van de tien grootste van Nederland en een deel van de druk op Utrecht Centraal wegnemen.

Het knooppunt krijgt verbindingen richting het Utrecht Science Park en Westraven (A12-zone) via de Waterlinieweg. De gemeente geeft de voorkeur aan een busverbinding boven een tram, omdat dit volgens haar meer reizigers aantrekt.

Hoogbouw en ruimte voor groen

Om voldoende woningen, kantoorruimte en voorzieningen te realiseren, kiest de gemeente voor hoogbouw. Dit maakt het mogelijk om het gebied intensief te benutten en tegelijkertijd ruimte te behouden voor groen. In recente plannen worden maximale hoogtes van 105 meter genoemd.

Planning en tijdelijke invulling

De daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied laat nog op zich wachten. De gemeente verwacht dat de eerste fase van de bouw op zijn vroegst in 2036 is afgerond. In de tussentijd worden circa 450 tijdelijke woningen geplaatst en komt er ruimte voor (culturele) bedrijvigheid. De komende maanden voert de gemeente nader onderzoek uit naar de voorwaarden en haalbaarheid van de voorkeursvariant.

Rijksbijdrage afgewezen

De gemeente heeft al eerder plannen ingediend voor een nieuw OV-knooppunt bij de Koningsweg en vroeg daarvoor in 2021 een bijdrage van 2,1 miljard euro aan bij het Rijk. Deze aanvraag werd destijds afgewezen.