Gemeente Utrecht wil juridisch advies over al dan niet toestaan van keppeltjes en hoofddoekjes bij boa’s

De gemeente Utrecht wil juridisch advies over het eventueel toestaan van bijvoorbeeld hoofddoekjes en keppeltjes bij boa’s. Pas nadat hier meer bekend over is wil het college van burgemeester en wethouders (B&W) verdere stappen zetten.

Het dragen van bijvoorbeeld een hoofddoek, keppeltje of tulband is verboden voor politieagenten, maar niet voor boa’s. Dat komt doordat de werkgever van de politie de rijksoverheid is, en van de boa’s zijn dat de gemeenten. Met die gedachte stemde Utrecht in 2021 in met een motie waarmee religieuze uitingen bij handhaving mogelijk zijn.

Sindsdien ligt het onderwerp ook bij de landelijke politiek op tafel. De Tweede Kamer nam twee moties aan: één die vraagt om het verbieden van hoofddoeken voor boa’s en één die vraagt om landelijke regelgeving voor een neutraal uniform voor de handhavers. Utrecht besloot daarom om het plan voorlopig uit te stellen. In juni 2021 kwam de minister met de zogeheten richtlijn lifestyle-neutraliteit, waarin ze een ‘dringend beroep’ deed op boa’s om religieuze uitingen te vermijden.

Arnhem

Nu, ruim twee jaar na het aannemen van de motie door de raad, heeft de gemeente de knoop nog niet doorgehakt. Dat heeft deels te maken met het moment waarin de discussie weer oplaait. De gemeente Arnhem heeft namelijk besloten de religieuze uitingen toe te staan bij de boa’s en dat heeft al tot veel discussie geleid. Zo zouden verschillende fracties, maar ook de vakbonden, niet blij zijn met het besluit. Mede daarom besluit de gemeente Utrecht eerst de juridische opties en risico’s te verkennen.

Het college van B&W erkent dat de gemoederen de laatste tijd weer flink oplopen. “Als werkgever zijn wij ons ervan bewust dat onze toezichthouders en handhavers op straat, door het mogelijk maken van het dragen van deze uitingen, onderwerp kunnen worden van discussie. Dit vraagt om een doordachte vervolgstap, mede tegen de achtergrond van de wijze waarop partijen in de Tweede Kamer hier eerder opvattingen over hebben geuit”, is te lezen in een brief aan de raad.

Samen optrekken

Utrecht en Arnhem zijn niet de enige steden die de regels voor boa’s willen versoepelen. Ook Rotterdam, Amsterdam en Tilburg hebben stappen gezet om onder andere hoofddoeken voor handhavers toe te staan. Met die laatste twee steden heeft het college naar eigen zeggen ‘gezamenlijk opgetrokken’.