Voorlopig nog geen handhavers met hoofddoekjes en keppels in Utrecht

De invoering van religieuze uitingen voor handhavers en toezichthouders in Utrecht moet voorlopig in de ijskast. Burgemeester Sharon Dijksma laat in een antwoord op schriftelijke vragen van de Utrechtse PVV weten dat er voor nu geen drastische keuzes worden gemaakt over het beleid. Het college van B&W wil gesprekken met minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius afwachten.

In november vorig jaar werd in de Utrechtse gemeenteraad een motie aangenomen die het handhavers en toezichthouders toestaat om religieuze uitingen, zoals bijvoorbeeld een hoofddoek of keppel, te dragen. Sindsdien ligt het onderwerp ook in de landelijke politiek op tafel. De Tweede Kamer nam in december twee moties aan: één die vraagt om het verbieden van hoofddoeken voor boa’s en één die vraagt om landelijke regelgeving voor een neutraal uniform voor de handhavers.

Vervolgens ontstond ook in Utrecht weer discussie over de motie en de Utrechtse PVV wilde alsnog een verbod op het dragen van hoofddoeken door boa’s, omdat het ‘afbreuk doet aan de neutrale houding’. De partij stelde het college vragen over de voortgang voor de plannen. Het college gaf in antwoord op die vragen aan dat de gemeente begonnen is met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de motie. Dat wil zeggen dat de gemeente in gesprek is gegaan met onder meer handhavers, beleidsadviseurs, teamleiders en afdelingshoofden.

Nationale wetgeving

Inmiddels is duidelijk dat de plannen voorlopig nog worden uitgesteld. Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat ‘lokaal maatwerk past bij het dragen van verantwoordelijkheid voor het uniform’. Verder wordt volgens de minister gekeken hoe de in de Kamer aangenomen moties moeten worden uitgevoerd. Daarvoor wordt ook overwogen of er nationale wet- en regelgeving moet komen over het boa-uniform.

De minister wil die eventuele landelijke wetgeving in de komende maanden bespreken met de betrokken partijen. Dijksma zegt dan ook te willen wachten met het nemen van een besluit. “Gegeven de discussie in de Kamer is het niet opportuun om nu onomkeerbare besluiten te nemen over het toevoegen van religieuze uitingen aan het uniform”, stelt de burgemeester. Dijksma wacht dan ook eerst de gesprekken met minister Yeşilgöz-Zegerius af.

