Gemeente voert vanaf 1 mei betaald parkeren in op Woonboulevard en in noorden van Voordorp in Utrecht

Gratis parkeren op de woonboulevard en in het noorden van Voordorp is per 1 mei van dit jaar verleden tijd. De gemeente kiest er onder meer vanwege de parkeerdruk die omwonenden melden voor om hier nu betaald parkeren in te voeren. Automobilisten betalen in de gebieden op doordeweekse dagen van 06.00 tot 11.00 uur in de ochtend. De gemeente wil met betaald parkeren op deze tijdstippen voorkomen dat forensen in woonwijken parkeren.



De nieuwe betaalde parkeerzones worden ingesteld vanwege de parkeerdruk die bewoners ervaren, of om parkeerdruk preventief te omzeilen. Uiteindelijk moet er in plaats van ruimte voor auto’s juist meer ruimte voor groen, ontspanning en spelen komen. Met de inkomsten van het parkeren wil de gemeente investeren, bijvoorbeeld in de bouw van meer fietsenstallingen.

In Voordorp gold voor een groot deel van de wijk al betaald parkeren. In het gebied waar dat nog niet het geval was, het noorden van de wijk, was daardoor volgens de gemeente een extra grote parkeerdruk. Door ook deze zone betaald te maken, wil de gemeente daar verandering in brengen.

Tekst loopt door onder afbeelding

In het gebied van de Woonboulevard is parkeren op dit moment nog gratis, maar binnenkort dus ook niet meer. Voor beide zones geldt dat er op doordeweekse dagen van 06.00 tot 11.00 uur ’s ochtends betaald moet worden, met een tarief van 5 euro per uur voor bezoekers. Inwoners kunnen voor hun auto een vergunning aanvragen. Deze kost iets minder dan 40 euro per kwartaal. In maart kunnen bewoners een bericht verwachten waarin staat hoe zij dergelijke vergunningen aan kunnen vragen.

Ook voor bedrijven en ‘bijzondere’ bezoekers zoals mantelzorgers zijn er speciale vergunningen en tarieven. Vanaf april zijn die vergunningen aan te vragen via de website van de gemeente. Bedrijven kunnen extra vergunningen aanvragen, afhankelijk van het aantal personeelsleden dat zij hebben. Dat betekent nog niet dat zij die vergunningen ook daadwerkelijk krijgen. Dat is namelijk afhankelijk van de ruimte op straat.

Betaald parkeren in de hele stad

De gemeente is bezig met het invoeren van betaald parkeren in de hele stad. Dat gaat in verschillende fases. Nu zijn dus de Woonboulevard en het noorden van Voordorp aan de beurt. In 2034 moet in de hele stad betaald worden om te parkeren.