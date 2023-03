Betaald parkeren in heel Utrecht stap dichterbij: zie hier wanneer jouw wijk aan de beurt is

Vanaf volgend jaar wil de gemeente beginnen met het invoeren van betaald parkeren in heel Utrecht. Het is niet zo dat automobilisten vanaf dat moment overal in de stad moeten betalen. Het proces is opgedeeld in drie blokken en zoals het er nu uitziet geldt in 2034 overal in Utrecht betaald parkeren.

Betaald parkeren in de hele gemeente Utrecht, ook in gebieden als Haarzuilens, polder Rijnenburg en Overvecht. Als het aan het college van B&W ligt moet iedereen eraan geloven. De ruimte in Utrecht is schaars en geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in beslag, daarom zou het logisch zijn dat de gebruikers er ook voor gaan betalen. Sowieso ziet het college graag dat er minder auto’s komen. Door het invoeren van betaald parkeren in de hele stad moet het autogebruik ontmoedigd worden en de ruimte rechtvaardiger verdeeld worden.

Het plan is om in de komende jaren elk jaar bij zo’n 10.000 adressen betaald parkeren in te voeren. Als eerste zijn de Bokkenbuurt, Grauwaart, Voordorp, Ondiep, Oog in Al, Kanaleneiland, Groenewoud, Papendorp en het noordelijk deel van Hoograven aan de beurt. In deze wijken moet betaald parkeren worden ingevoerd tussen 2024 en 2025.

Vervolgens moet ook in de wijken die wat verder van het centrum liggen betaald gaan worden voor het parkeren. In de tweede fase tot en met 2030 gaat het om de wijken in het oosten van de stad, het zuiden van Overvecht en Zuilen en een groot deel van Leidsche Rijn. Tot slot wordt in de jaren 2030-2034 ook betaald parkeren ingevoerd in de meest noordelijk en westelijk gelegen wijken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Forensen

In de meeste wijken gaat betaald parkeren alleen gelden op maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 11.00 uur in de ochtend. Op deze manier wil de gemeente voorkomen dat forensen in de woonwijken parkeren. Tegelijkertijd hoeven mantelzorgers, oppasopa’s en -oma’s, of bezoekers van winkels en sportvoorzieningen niet of in elk geval minder de portemonnee te trekken.

Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor de meeste wijken zal voor de eerste auto het laagste tarief gelden (dit jaar is dat ongeveer 12 euro per maand). Er is ook een bezoekersregeling, zodat bezoek met korting kan parkeren.

Met de door het college gepresenteerde aanpak wordt het voornemen van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie om in heel de gemeente parkeerbelasting in te voeren concreet. Inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad kunnen de gemeente tot en met 5 mei laten weten wij zij van de plannen vinden. Het college zegt de reacties te verwerken in de definitieve aanpak. Uiteindelijk gaat ook de gemeenteraad nog naar het plan kijken.