Mogelijk noodopvang voor 500 vluchtelingen in Jaarbeurs Utrecht

Er komt mogelijk een noodopvang voor 500 vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht. De gemeente Utrecht, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Jaarbeurs hebben daar al meerdere gesprekken over gevoerd. Het definitieve besluit moet nog vallen.

Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen om tijdelijk noodopvang te bieden aan vluchtelingen en/of meer huisvesting aan statushouders. De opvanglocaties het COA komen namelijk capaciteit tekort, ook door de situatie in Afghanistan.

De gemeente laat vandaag weten: “Utrecht wil dit verzoek vanuit het kabinet honoreren. Hiermee willen we als Utrecht mensenrechtenstad ook in deze tijden onze verantwoordelijkheid nemen om samen met partners extra inzet te plegen om snel tijdelijke opvang te realiseren.”

Jaarbeurs

De gemeente Utrecht is daarom samen met het COA en de Jaarbeurs in overleg gegaan of er 500 tijdelijke coronaproof noodopvang plekken gerealiseerd kunnen worden. In een eerste verkenning heeft het COA aangegeven dat deze hulp als geroepen komt en de Jaarbeurs heeft aangegeven hieraan mee te willen werken. Het COA verwacht noodopvang nodig te hebben voor zes maanden

De komende dagen moeten er nog meer gesprekken gevoerd worden om te kijken of de opvang daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

De Jaarbeurs opende in 2015 ook de deuren voor honderden vluchtelingen. Toen ging het om crisisopvang dat binnen een dag geregeld werd, nu gaat het om noodopvanglocatie.