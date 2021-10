Gemeenteraad beslist: drie bruggen minder in Utrechtse Merwedekanaalzone

Het is een veelbesproken onderwerp in Utrecht: de Merwedekanaalzone. De gemeenteraad debatteerde en besliste donderdagavond over de plannen voor de nieuwe stadswijk Merwede. De stadswijk komt er zoals gepland, maar in de raad sneuvelde het plan voor drie van de vijf bekritiseerde bruggen in de wijk.

Het gebied waar Merwede moet komen ligt tussen de Wilhelminalaan en de Beneluxlaan. Het is een van de meest ambitieuze Utrechtse bouwprojecten van de komende jaren. Merwede moet een duurzame, autovrije en groene wijk worden voor alle lagen van de bevolking, is het idee. 6.000 woningen komen er, meer dan in heel Lunetten op een oppervlakte die tien keer zo klein is. Naast woningen, worden er scholen, sporthallen, horeca en winkels gebouwd.

De plannen voor de wijk werden uiteindelijk aangenomen met een ruime meerderheid omdat, naast coalitiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie ook de VVD en Student & Starter voor het raadsvoorstel stemden.

Bruggen

In eerste instantie was ook de aanleg van vijf nieuwe bruggen over het Merwedekanaal onderdeel van de plannen. Bewoners van de bestaande wijken zijn altijd kritisch geweest op die plannen van de gemeente. Ze vrezen voor verkeersonveilige situaties en het verdwijnen van groen en speeltuinen. Ook woonbootbewoners zijn niet blij met de bruggen, omdat er onder en naast de bruggen geen ruimte meer zou zijn voor hun boten.

De bruggen vormden donderdagavond een belangrijk onderdeel van het debat in de raad. De gemeenteraad besloot uiteindelijk dat drie van de vijf veelbesproken bruggen er niet komen: voorstellen voor de bruggen bij de Overijssellaan, de Jutfasepunt en het Heycopplantsoen haalden het niet.

Toekomst

De brug bij de Jutfasepunt komt er nu dus niet, maar in de toekomst verandert dat mogelijk toch, als de noodzaak voor een brug op die plek groot wordt. Het geld dat vrijkomt omdat de Heycopbrug er niet komt, wordt gebruikt om de verkeerssituatie bij de Balijelaan en Veilinghavenkade te verbeteren.

De bruggen bij de Zijldiepstraat en de Waalstraat komen er nu al wel. Een voorstel om ook die bruggen uit de plannen te schrappen, haalde geen meerderheid.

Roeiers

Wel een meerderheid was er voor een voorstel over watersporters, zoals de roeiers die gebruik maken van het Merwedekanaal. Ook onder hen waren veel zorgen, omdat de bruggen zorgen voor nog meer obstakels in het toch al krappe water.

In het aangenomen voorstel staat dat de ‘doorvaarbaarheid’ voor roeiers wordt gegarandeerd. Dat betekent onder meer dat de nieuwe bruggen geen pijlers in het water hebben en een minimale doorvaarhoogte krijgen.