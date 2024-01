Gerard van Dieren van het Utrechtse Hercules over de winst op Ajax en het duel tegen Cambuur

Het vorige jaar eindigde voor de Utrechtse amateurclub USV Hercules als een sprookje. De ploeg uit de derde divisie versloeg op 21 december tot ieders verbazing Ajax en kwam zo een ronde verder in de KNVB Beker. Donderdag spelen ze de volgende wedstrijd tegen het Friese SC Cambuur. Niet in de Galgenwaard dit keer, maar op Sportcomplex Zoudenbalch. De duizend kaartjes waren binnen een paar uur uitverkocht onder de leden. Wie misgreep, kan de wedstrijd live op grote schermen op de club komen kijken. Hercules-voetbalvoorzitter Gerard van Dieren is zo trots als een pauw en hoopt natuurlijk dat de 18e net zo’n groot feest wordt als 21 december.

Zijn jullie op de club klaar voor donderdag?

“Ik heb er vertrouwen in dat het opnieuw een mooi feest wordt, hoewel we maar duizend mensen kwijt kunnen bij de wedstrijd. We willen voor de rest van de leden ook wat organiseren. Je bent er als vereniging voor je leden, ook al zijn het niet allemaal voetballeden. Dus gaan we regelen dat er de 18e op de club live op grote schermen meegekeken kan worden met de wedstrijd. Zo maken we er voor iedereen een leuke avond van.”

Vind je het jammer dat jullie donderdag niet in de Galgenwaard spelen?

“Dat wilden we heel graag, maar het zat er niet in helaas. Ik ben allang blij dat we gewoon in Utrecht kunnen spelen. Zoudenbalch voelt wel een beetje als thuis. Vorig seizoen speelden we daar tegen NAC Breda. Dankzij de inspanning van de gemeente, politie en FC Utrecht hebben we er in ieder geval voor kunnen zorgen dat de wedstrijd in onze eigen stad plaatsvindt. Dat bleek al een hele opgave.”

Hoe heb je 21 december beleefd?

“Ik was natuurlijk in de Galgenwaard en het was een heel bijzondere avond. De beelden van het feest na afloop spreken voor zich. De aanloop naar de wedstrijd was ook enorm intens. Dat begon al bij de loting. Ons bestuurslid dat verantwoordelijk was voor het eerste team, Sydney Volten, overleed op de dag van de loting. Hij was nog maar 57 en ernstig ziek. Het bericht over zijn overlijden kwam ’s middags en dat hakte er bij iedereen behoorlijk in. Daardoor vergat ik die hele loting. ’s Avonds kreeg ik allemaal appjes met ‘Ajax!’ binnen. Sydney was een enorme Feyenoorder, dus hij had dit heel mooi gevonden. De winst op Ajax maakte veel los binnen de vereniging. Dat geldt nu ook weer in aanloop naar de 18e. Iedereen leeft mee. Mensen hebben allerlei ideeën, willen dingen organiseren en meedenken over hoe we dit zo leuk mogelijk kunnen aanpakken. Dat vind ik het mooie van de vereniging: iedereen komt meteen in actie zonder er zelf enig belang bij te hebben. Ze willen ervoor zorgen dat dit voor iedereen een mooi feestje wordt. De vereniging is ook een beetje van jou, zo voelt het. Je bent samen de vereniging.”

Hoe gaat het met de voetbalafdeling?

“Het gaat goed met voetbal. We hebben een heel vitale afdeling van ongeveer 1700 leden. Binnen Hercules zijn we de grootste afdeling, in Utrecht zijn we een van de grootste verenigingen. Er is gelukkig voldoende aanwas vanuit de jeugd, maar het is ook mooi om te zien dat we veel seniorenteams hebben, ook ex-studententeams. Het is wel druk op de velden en dus hebben we te maken met wachtlijsten. We kunnen nu helaas niet uitbreiden en zitten al een tijd tegen onze grenzen aan qua capaciteit. Als we ons hoofdveld omzetten naar kunstgras scheelt het al een hele hoop: dan kan je er ook op trainen en meer wedstrijden spelen.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Een deel van de familie van mijn vaders kant komt uit Utrecht, sommigen woonden in de Van Musschenbroekstraat in Tuinwijk. Daar woon ik nu vlakbij, dus dat vind ik wel mooi. Ik kan me alleen niet herinneren dat ik toen ooit bij die familie op bezoek ben geweest. Ik kan me nog wel een excursie van de middelbare school naar Utrecht herinneren: naar het Domplein en het provinciehuis.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Ik ben op zondagochtend vaak in de Nieuwe Kerk te vinden, locatie Wilhelminapark. Dat is voor mij een plek om tot rust te komen, inspiratie op te doen en bezig te zijn met grotere thema’s dan mijn dagelijkse beslommeringen.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Toen ik studeerde heb ik een jaar of drie in studentenhuis Tout Passe gewoond, aan de Prins Hendriklaan. Café Jan Primus was onze stamkroeg. Die bestaat nog steeds. Het is een biercafé als huiskamer, zonder muziek, met interessante mensen en speciale biertjes. Heerlijk authentiek.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Een van de mooiste ervaringen is toch een rondje varen over de grachten en de singel, hier en daar aanleggen, een foodfestival meepakken in Park Lepelenburg, bootjes kijken bij de Weerdsluis en een drankje doen aan de kade bij Op Zuid. Als we straks ook nog over het Merwedekanaal en langs de Leidsekade terug kunnen varen naar de singel wordt dat nog mooier.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat was natuurlijk het optreden van Hercules tegen Ajax in de Galgenwaard.”

Utrecht is…

“… de stad waar je altijd weer naar terug wilt.”