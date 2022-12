Gerestaureerde watertoren Amsterdamsestraatweg in Utrecht sleept nu al een prijs in de wacht

De restauratie watertoren aan de Amsterdamsestraatweg is pas net afgerond en nu al valt het project in de prijzen. De eigenaar van de toren kreeg de Watertorenprijs 2022, die jaarlijks wordt uitgereikt door de Nederlandse Watertoren Stichting.

De restauratie en herbestemming van de watertoren zijn op ‘ongekend hoog niveau’ uitgevoerd, zo schrijft de jury in het rapport. De prijs gaat naar de eigenaar van de watertoren. Het ontwerp voor de restauratie en herbestemming komt van de gelauwerde Zecc Architecten.

Uit het juryrapport: “De inspirerende samenwerking met de opdrachtgever heeft geleid tot de evenwichtige realisatie van de herbestemming. In de voet van de toren bevinden zich drie studios, op de begane grond is een verhuurbare ruimte ontworpen terwijl in het reservoir een adembenemende woning is gerealiseerd. De toren is met veel respect behandeld.”

De Watertorenprijs wordt sinds 1994 jaarlijks uitgereikt aan een eigenaar met de beste herbestemming van een watertoren dat jaar. Andere prijswinnende torens staan onder meer in Schimmert, Nieuw-Lekkerland en Zwijndrecht.

Bekijk hier de foto’s van de pas gerestaureerde watertoren.