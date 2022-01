Gerommel bij initiatiefnemers transformatie Tivoli Oudegracht; Ondernemingskamer beveelt onderzoek

Er is een conflict ontstaan tussen initiatiefnemers die betrokken zijn bij de transformatie van Tivoli Oudegracht. De zaak is zo hoog opgelopen dat de partijen tegenover elkaar stonden bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De betrokkenen willen er niet veel over kwijt, behalve dat het conflict geen gevolgen zou hebben voor de ontwikkeling van de unieke gebouwen aan de Oudegracht.

De herontwikkeling van de gebouwen die we vooral nog kennen als Tivoli Oudegracht gaat niet echt soepel. Er is sprake van een jarenlange vertraging en nu liggen dus ook de betrokkenen in de clinch met elkaar. De deuren van het muziekpaleis sloten in 2014, waarna de zoektocht begon wat er toch met het pand moest gebeuren. Iemand had een idee om er een crematorium te openen, maar uiteindelijk werd in 2018 duidelijk dat Stadswaarde Vastgoed en initiatiefnemer/conceptontwikkelaar Douwe van Akkerveeken de aanbesteding hadden gewonnen en met het gebouw aan de slag mochten.

Plannen

Wat moet er komen? Het voormalige kloostercomplex en poppodium gaat omgebouwd worden tot een multifunctioneel complex met onder meer horeca, waaronder een hotel, en kinderdagverblijven. Eigenlijk zouden de deuren in 2020 openen, toen werd 2021 het openingsjaar en nu is er geen datum meer bekend. Het uitwerken van de plannen bleek langer te duren en er loopt nog een procedure tegen de vergunning. Nu komt daar dus een conflict tussen de betrokkenen zelf bij. Waar gaat het om bij dit conflict? Dat lijkt geld te zijn.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De betrokkenen stonden tegenover elkaar bij de Ondernemingskamer. Dit is een speciale afdeling van het gerechtshof in Amsterdam waar geschillen tussen vennootschappen worden beslecht. Deze week is de uitspraak gepubliceerd. Het platform Quote heeft de uitspraak bestudeerd en doet verslag van het financiële conflict, daar is meer te lezen.

In het kort

In het heel kort: Voor de samenwerking tussen Douwe van Akkerveeken en Stadswaarde werd OG245 opgericht, verwijzend naar het adres Oudegracht 245 waar Tivoli gehuisvest was. Stadswaarde kreeg 75 procent van de aandelen en Vanak, het bedrijf van Van Akkerveeken, kreeg 25 procent. Maar sindsdien is er onenigheid ontstaan over de financiering van OG245 en alle voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Er werd onder meer financiering beschikbaar gesteld door Triodos (5,5 miljoen euro) en het Restauratiefonds (4 miljoen euro). In de loop van de tijd ontstonden er echter zorgen bij de kredietverstrekkers en was de vraag of OG245 weer even 2 miljoen euro kon storten. OG245 besloot om aandelen uit te geven om zodoende geld op te halen, dat was tegen de zin van Vanak. Door het uitgeven van de aandelen slonk het belang van Vanak in OG245 van 25 procent naar 0,0009 procent. Dit was een van de redenen dat de partijen tegenover elkaar bij de Ondernemingskamer stonden.

Gevolgen

De Ondernemingskamer deed in augustus al uitspraak, maar die werd pas deze week gepubliceerd. Wat kwam daar uit? Er moet een onderzoek komen naar de gang van zaken bij OG245 en er wordt door de Ondernemingskamer een tijdelijke commissaris aangesteld om de boel in de gaten houden.

DUIC belde uiteraard nog even met de betrokkenen. Inhoudelijk willen ze niet reageren op het conflict dat is ontstaan. Op de vraag of er nog gevolgen zijn voor de herontwikkeling van Tivoli Oudegracht laat Stadswaarde weten dat men nu vooral wacht op een andere procedure. Want er loopt ook nog een beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Utrecht heeft afgegeven.

