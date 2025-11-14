Gratis kerstdiner om 220 Utrechters steuntje in de rug te geven: ‘Niemand hoeft alleen te zijn’

Op Tweede Kerstdag organiseren vrijwilligers van de stichting Robin Food 4 you een groot kerstdiner voor 220 Utrechters. Het diner is voor mensen die tijdens de feestdagen wel een oppepper kunnen gebruiken. Denk aan daklozen, mensen die eenzaam zijn of mensen die even geen sociaal vangnet hebben.

Het kerstdiner is een droom die uitkomt, zegt Frans Kamps, oprichter van de stichting uit Nieuwegein. Utrechters die deel willen nemen, kunnen op 26 december vanaf 16.30 uur aansluiten in het recent geopende Mooie Boules aan de Steenovenweg.

Om het diner tot een succes te maken, is er volgens Frans wel steun nodig. Daarom is de stichting een crowdfunding gestart. Op deze website zorg je ervoor 25 euro dat iemand kan aanschuiven aan tafel.

‘We doen niet aan screening’



Volgens Frans is iedereen welkom tijdens het diner. “We doen niet aan screening, pasjes of vragenlijsten”, zegt hij. “We vertrouwen erop dat alleen mensen die het nodig hebben, bij ons komen eten. Wel vragen we om een vrijwillige bijdrage die je na de maaltijd in de pot kan stoppen. Maar als dat niet lukt, is dat geen probleem.” Volgens Frans draait het er vooral om dat niemand met Kerst alleen hoeft te zijn.

Robin Food 4 you organiseert ook buiten de feestdagen diners voor Utrechters die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wekelijks koken vrijwilligers van de organisatie een gratis driegangenmaaltijd. Deze diners worden mogelijk gemaakt door giften, donaties en sponsoring van het bedrijfsleven.

Andere initiatieven



Onze stad kent dit jaar ook andere initiatieven rondom de feestdagen. Zo opende onlangs een kerstkringloop in de binnenstad.

In de winkel Achter de Dom kun je tweedehands kerstartikelen kopen. De opbrengst van de Kerst Kringloopshop wordt gebruikt voor kankeronderzoek.

Wie zich wil aanmelden voor het diner, kan een mail sturen naar utrechtsekerstdiner@gmail.com.