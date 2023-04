Griftparkbacterie heeft deel van verontreinigde bodem opgeruimd; nu start fase twee van het onderzoek

Nu definitief blijkt dat de zogenoemde Griftparkbacterie de verontreinigde grond onder het gelijknamige park in Utrecht opruimt, is het tijd voor een nieuwe fase in het onderzoek. Vanaf halverwege 2023 wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken die het proces van de bacterie eventueel kunnen versnellen.

De bodem van het Griftpark is vervuild geraakt door een gasfabriek die ooit op deze plek stond en in de jaren 60 werd gesloopt. Toen het gebied in de jaren 90 werd omgebouwd tot park, is de bodemverontreiniging onder de grond opgeslagen. Het verontreinigde gebied reikt tot een diepte van 50 meter.

Toeval

Een aantal jaar geleden werd per toeval een bijzondere bacteriegroep ontdekt die de verontreinigde grond onder het park op een natuurlijke manier schoonmaakt. In 2017 is een onderzoek naar deze bacterie gestart, dat werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Deltares. Deze partijen ontvingen in 2020 een bedrag van 2,8 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de zomer van 2022 werd fase 1 van het onderzoek afgerond en deze resultaten zijn volgens de gemeente ‘positief’. “De verontreiniging die zich ondergronds had verspreid, vóórdat het vervuilde gebied in de jaren 90 werd ingepakt, is inmiddels volledig opgeruimd door de Griftparkbacterie. Ook binnen het ingepakte gebied breekt de bacterie de verontreiniging langzaam af.”

Technieken

Als in de toekomst blijkt dat de bacterie toch onvoldoende vervuilde grond afbreekt, is het mogelijk nodig om nog andere technieken toe te passen. Daarvoor worden in fase 2 vier van die technieken onderzocht. Wat die precies inhouden is niet bekend.

De onderzoeken bestaan volgens de gemeente uit kleinschalige experimenten. Tussen februari en juni van dit jaar worden deze experimenten voorbereid en vanaf halverwege 2023 tot eind 2024 worden de testen uitgevoerd. Op drie plekken in het Griftpark komen in die periode containers te staan en er wordt een experiment gedaan aan de Brailledreef.

Teer

Naast deze experimenten met technieken om bodemverontreiniging af te breken, wordt ook de aanwezigheid van teer in de grond onder het Griftpark onderzocht. Ook dit onderzoek wordt gefinancierd door Den Haag. “Het doel van het onderzoek is om na te gaan of het mogelijk is om teer via aparte pomptechnieken te verwijderen”, schrijft de gemeente Utrecht.