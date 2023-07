Groene gevel aan het Vredenburg in Utrecht gaat mogelijk verdwijnen; kledingwinkel Pull & Bear vraagt sloopvergunning aan

Deze groene gevel aan het Vredenburg in Utrecht is niet bij iedereen geliefd. Regelmatig als DUIC een foto publiceert met dit pand erop dan volgen de negatieve reacties. Recent was dit weer het geval – deze keer in de rubriek De Veranderende Stad waarbij er ook een foto werd geplaatst van het gebouw in 1924. Ook wij moeten eerlijk zijn, de gevel zag er toen een stuk fraaier uit. Maar wat blijkt; er is recent een sloopvergunning aangevraagd voor de huidige groene gevel.

Eerst maar eens terug in de geschiedenis. In het gebouw, dat op dit moment leegstaat, heeft jarenlang Perry Sport gezeten. Daarvoor zat Sporthuis Centrum op deze locatie met adres Vredenburg 4. Wie verder terug de tijd in gaat komt uit bij horeca. Arjan den Boer schreef al eens uitgebreid over het café-restaurant Witjens dat hier gevestigd zat.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Voor 1973 had het gebouw een heel ander uiterlijk, maar begin dat jaar werd een bouwvergunning aangevraagd om de gevel en binnenzijde flink aan te passen waarna de groene gevelplaten verschenen. Die bouwvergunning plus de tekeningen, aangevraagd door Sporthuis Centrum, zijn nog in te zien bij Het Utrechts Archief. Op foto’s uit het archief is ook makkelijk te reconstrueren dat de werkzaamheden in de loop van 1973 moeten zijn uitgevoerd. Er werd in het gebied toen sowieso veel gesloopt en gebouwd, want in dat jaar ging ook winkelcentrum Hoog Catharijne open.

Maar nu blijkt dus dat er weer een sloopvergunning is aangevraagd voor de gevel van Vredenburg 4. Perry Sport verhuisde in 2018 naar de overkant waarna er verschillende zaken in het pand hebben gezeten. Als laatste sloot enkele maanden geleden de Vintage Department Store er de deuren. Nu blijkt dat kledingwinkel Pull & Bear zich er wil vestigen. De winkel wordt van binnen opnieuw ingericht, en verder blijkt dat de gevel dus een transformatie wacht.

Uit tekeningen van de architect blijkt dat er rood/bruin metselwerk op de gevel komt met de nodige kozijnen en ramen afgewerkt met graniet. De afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd, en het moederbedrijf van kledingwinkel Pull & Bear en de eigenaar van het gebouw Klein Utrecht BV hebben (nog) niet gereageerd op onze vragen. Daarom kunnen we de plaatjes nog niet delen. Maar wie wel geïnteresseerd in de stukken is; de papieren bij de vergunning zijn hier op te vragen. Zo ver bekend zijn de vergunningen nog niet uitgegeven door de gemeente, maar in de papieren is te lezen dat het sloopwerk in het najaar moet gebeuren.