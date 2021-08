Groep Utrechters roept op tot referendum over groei stad met 100.000 inwoners

Waarom moet Utrecht de komende jaren eigenlijk met 100.000 inwoners groeien? Met die vraag zit een groep betrokken inwoners van de stad. Daarom willen ze op korte termijn duizend handtekeningen onder een petitie verzamelen. In die petitie vragen ze burgemeester Dijksma om een referendum over de toekomst van de stad Utrecht. Het aantal handtekeningen stond om 10.00 uur al op 930 stuks.

Onlangs is het plan Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) aangenomen. Daarin wordt onder meer globaal besproken hoe de groei van de stad, met 100.000 nieuwe inwoners, moet gaan gebeuren.

Maar volgens een groep bewoners wordt een fundamentele vraag niet beantwoord. Een van de initiatiefnemers van de petitie, Jan Korff de Gidts, vertelt: “Waaróm moet Utrecht zo hard groeien? Deze plannen zijn zeer ingrijpend en we hebben als gewone burgers nauwelijks iets meegekregen over dit besluit. Wij vinden dat de bevolking hier alsnog over geïnformeerd en geraadpleegd moet worden.”

Ook inhoudelijk zijn er veel zorgen: “Ten eerste, het plan stelt 60.000 woningen te gaan bouwen”, licht Korff de Gidts toe. “Hoe garandeert de gemeente de betaalbaarheid daarvan? Bij de Merwedekanaalzone is dit faliekant misgegaan. De RSU 2040 vermeldt niet hoe de gemeente gaat zorgen dat dit bij volgende projecten anders zal zijn.”

Leefbaar

Ook hebben Korff de Gidts en zijn mede-initiatiefnemer Anna Zanger zorgen over het aantal mensen dat straks gebruik moet gaan maken van dezelfde ruimte. “We zouden hier van 2.600 naar 3.600 mensen per vierkante kilometer gaan. Hoe leefbaar is dat nog? Daar is geen onderzoek naar gedaan.”

Om hun zorgen kracht bij te zetten zijn de initiatiefnemers een petitie begonnen om de gemeente te overtuigen een referendum te houden over de RSU. Het aantal handtekeningen stond om 10.00 uur al op 930 stuks.