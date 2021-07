Gemeenteraad stemt voor grootse plannen voor Utrecht als ‘tien-minuten-stad’

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag voor de ingrijpende plannen gestemd om van Utrecht een tien-minuten-stad te maken. Onderdeel van de plannen zijn vier nieuwe stadscentra, 60.000 nieuwe woningen en hoogwaardige ov- en fietsverbindingen. Daarmee moeten voorzieningen voor alle Utrechters binnen tien minuten bereikbaar zijn. De coalitie van D66, GroenLinks en ChristenUnie stemde voor de plannen, de oppositie tegen. Daarmee was er een meerderheid van 24 stemmen voor en 21 tegen.

Doel van de plannen is om te zorgen dat Utrecht ondanks het groeiende aantal inwoners een leefbare stad blijft en dat aantallen woningen en voorzieningen ‘meegroeien’. Dat groeien moet gebeuren aan de hand van ‘de Utrechtse Barcode’.

“Als je ergens in de stad een woonwijk bouwt, komen daar mensen te wonen die hun dagelijkse voorzieningen nodig hebben”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “De barcode maakt inzichtelijk hoeveel ruimte je nodig hebt voor die dagelijkse voorzieningen, zoals winkels, scholen, sportvoorzieningen, groen, gezondheidscentra. Groeit de buurt, dan verandert de barcode mee.”

Nieuwe stadscentra

Een ander belangrijk onderdeel van de toekomstplannen is het idee voor vier nieuwe stadscentra. De binnenstad blijft het hart van de stad, stelt de gemeente, maar er komen nieuwe stadscentra bij: in Noord-Noordwest (Leidsche Rijn Centrum, Lage Weide, Cartesius, Werkspoorkwartier, Zuilen), Overvecht, Utrecht Oost (Utrecht Science Park, Rijnsweerd, Galgenwaard en Lunetten-Koningsweg) en de A12-zone (Papendorp, Woonboulevard en Merwede).

Die nieuwe centra zijn gepland rondom bestaande stations of andere ov-knooppunten. Om Utrecht in de toekomst goed bereikbaar te houden, moet volgens de gemeente de prioriteit liggen bij vervoermiddelen die weinig ruimte innemen en uitstootvrij zijn. Daarom wordt ook geïnvesteerd in openbaar vervoer, deelmobiliteit en het verbeteren van het netwerk voor fietsers en voetgangers.

Bezwaren

Verschillende oppositiepartijen maakten woensdagnacht hun bezwaren bij de plannen duidelijk. PvdA stemde tegen de plannen, onder meer omdat door hen ingediende amendementen over de betaalbaarheid van woningen eerder op de avond verworpen werden.

Verschillende andere partijen, waaronder VVD en Student & Starter stemden tegen, omdat zij woningen in de polder Rijnenburg te belangrijk vinden. Het college wil daar voorlopig windmolens en zonnepanelen neerzetten en pas in de toekomst woningen bouwen.