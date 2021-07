Grote hoeveelheid zwaar knalvuurwerk veroorzaakte explosie in Utrechtse Geuzenwijk

Een grote hoeveelheid zwaar knalvuurwerk veroorzaakte zaterdagavond een enorme explosie in de Utrechtse Geuzenwijk. Dat blijkt volgens de politie uit het eerste onderzoek. Bij de ontploffing sneuvelden ruiten van zo’n vijf à tien omliggende woningen en ook raakten auto’s die in de omgeving geparkeerd stonden beschadigd.

Utrecht werd zaterdag rond 21.45 uur opgeschrikt door een enorme explosie. De knal was in de wijde omtrek te horen, zo blijkt onder andere uit sociale mediaberichten van mensen die zich afvroegen wat de ontploffing had veroorzaakt.

De explosie vond plaats op het speelveldje aan de Lumbresstraat. Mogelijk was het vuurwerk in de buurt van een betonnen muurtje gelegd. Op foto’s van de politie is namelijk te zien dat een deel van het muurtje volledig is verwoest door de knal.

Geen gewonden

Sommige mensen van omliggende woningen waren weliswaar thuis, maar er is niemand gewond geraakt. De wijkagent is na het incident naar de plek gekomen en heeft contact gehad met bewoners.

Direct na de explosie heeft de politie een onderzoek ingesteld. De omgeving werd afgezet, waarna de recherche en de forensische opsporing aan de slag konden. Omdat het inmiddels al donker was geworden zorgde de brandweer dat er verlichting was op de plek waar onderzoek werd gedaan.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat er sprake is geweest van een grote hoeveelheid zwaar knalvuurwerk. Op een foto die op sociale media werd gedeeld is te zien dat vlak na de explosie een witte rookwolk optrok boven het gebied.

Geschrokken

Burgemeester Sharon Dijksma liet zaterdagavond weten mee te leven met de geschrokken buurtbewoners. “In heel Utrecht was vanavond een enorme explosie te horen. Vooralsnog lijkt het erop dat er alleen materiële schade is.”

De politie is tot slot op zoek naar getuigen. “Heb je iets gezien of weet je informatie over de daders neem dan contact op met de politie.”