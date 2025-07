Grote schoonmaakactie tegen zwerfafval langs Leidsche Rijn bij Utrecht dit weekend

Stichting Duurzame Innovatie – de organisatie van de Canal Cleanup – levert prikstokken, hesjes, afvalringen en vuilniszakken. Maar ook eigen materiaal is welkom. Bij het startpunt kunnen de materialen opgehaald worden en bij het eindpunt kunnen deze weer ingeleverd worden.

Eerdere schoonmaakacties

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de Canal Cleanup gedeeltelijk in de gemeente Utrecht plaatsvindt. In mei was er al een grote opruimactie om de Utrechtse Vecht en de Kromme Rijn afvalvrij te maken.